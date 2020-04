Squla łamie stereotypy: Nauka online może być zabawą

Nadmiar wolnego czasu i konieczność spędzania go w domu to dla dziecka całkiem nowa sytuacja. Jak nie dać się nudzie, kiedy większość z dotychczasowych aktywności nie jest dostępna? Po odhaczeniu wszystkich punktów z harmonogramu dnia najmłodsi najchętniej sięgają po gry komputerowe albo takie dostępne online. W jaki sposób zadbać o to, by czas spędzony na tego typu rozrywce był też wartościowy? Tutaj z pomocą przychodzi platforma edukacyjna Squla.pl.