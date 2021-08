Gladiator pośród producentów, przyjaciel najwybitniejszych gwiazd

Urodził się w żydowskiej rodzinie na Brooklynie, ojciec malował szpitale, matka była księgową. Do CBS trafił jako prawnik. To on podpisał kontrakty z Janis Joplin i Santaną. Odsunięty za „niewłaściwe wydatkowanie funduszy" powrócił na fotel prezesa w 1975 r., kiedy przemysł muzyczny stawał się wielkim biznesem. Firmował premiery Springsteena „Born to Run" w 1975, „Boston" w 1976, „Bat Out of Hell" Meata Loafa w 1977, „Off the Wall" Michaela Jacksona w 1979 i „Guilty" duetu Streisand z Barrym Gibbem w 1980. Doprowadził też do kontraktu CBS z Paulem McCartney'em, czego owocem były hity „Ebony and Ivory" ze Steviem Wonderem i „The Girl Is Mine" z Michaelem Jacksonem, aczkolwiek koszty, jakie poniosło CBS – przekazanie Beatlesowi praw do lukratywnego katalogu – były kolejnym argumentem do odwołania Yetnikoffa.