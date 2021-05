Festiwale muzyczne wrócą dopiero za rok

Open'er Festival, największy polski festiwal goszczący te same gwiazdy, co najbardziej utytułowane imprezy na kontynencie, walczył o przetrwanie do końca, podobnie jak w zeszłym roku, pozostawiając nadzieję sobie i fanom. Jednak rynek koncertowy to globalna wioska. Decyzje amerykańskich gwiazd wpływają na program w Europie.

Open'er Park

Kwestia odwołania Open'era była kwestią godzin. Nie da się bowiem organizować letniego festiwalu w próżni. Zarówno w Roskilde, jak i w Gdyni mieli wystąpić gigant rapu Kendrick Lamar oraz Haim. Gwiazdami Open'era mieli też być ASAP Rocky, The Killers, Michael Kiwanuka, Twenty One Pilots, Thom Yorke, The Chemical Borthers. „Przez ostatnie kilka miesięcy walczyliśmy i zrobiliśmy bardzo dużo, żeby tegoroczna edycja Open'er Festival się odbyła. Chociaż jesteśmy przekonani, że powrót świata festiwali jest już bardzo blisko, to akurat ten wyścig z czasem przegrywamy" – napisał zespół Open'era. Szczepienia nie są jeszcze na zadowalającym etapie, powrót koncertów jako jedynej branży kultury nie został uwzględniony w kalendarzu rządu, dlatego ogłoszono nowy termin: 29 czerwca – 2 lipca 2022. Zakupione bilety zachowują ważność. Wystartowała również sprzedaż nowych. Już teraz udział w festiwalu potwierdzili Twenty One Pilots, Michael Kiwanuka.