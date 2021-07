Pierwszy pośmiertny studyjny album Prince’a. Nie będzie ostatni?

30 lipca ukaże się czterdziesty album legendarnego amerykańskiego artysty - „Welcome 2 America”, nagrany w 2010 roku. To pierwszy studyjny album muzyka wydany pośmiertnie. Dotychczas ukazały się rozszerzone edycje albumów „1999” i „Sign o’ the Times” oraz dwa albumy z demówkami – „Piano and a Microphone 1983” i „Originals”. Tym razem, fani będą mieli szansę usłyszeć w całości album zawierający nigdy wcześniej niewydane kompozycje artysty.

Prince nagrał „Welcome 2 America” w 2010 roku, a następnie wyruszył w trasę koncertową „Welcome 2”. Album jednak nigdy nie opuścił Paisley Park. Dotychczas ukazały się dwie pierwsze piosenki z płyty – „Welcome 2 America” i „Born 2 Die”. Utwory utrzymane są w stylu R&B/Soul przypominającym twórczość Curtisa Mayfielda czy Marvina Gaye’a. Komunikat prasowy wydawnictwa, pisze, że album „dokumentuje żale, nadzieje i wizje Prince’a dotyczące zmieniającego się społeczeństwa, proroczo zapowiadając erę podziałów politycznych, dezinformacji i walki o sprawiedliwość rasową”. Jako goście, na płycie występują Tal Wilkenfeld (bas), Chris Coleman (perkusja) i Morris Hayes (instrumenty klawiszowe, produkcja).