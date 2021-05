PiS, czyli Państwo i Socjalizm

Ma być marszem żałobnym, który obrazuje, że jedność, a raczej twórcza różnorodność, nam się nie udała. Jeśli chodzi o tekst - to najważniejszy utwór na płycie.



Jaki wpływ na pisanie „Ziemi Obiecanej” miały doświadczenia związane z piosenką „Twój ból jest większy niż mój”? Po ingerencji w Listę Przebojów Trójki, kilkudziesięciu dziennikarzy opuściło redakcję, powstały dwie nowe w Internecie.



Okazało się, że popularność piosenki jest nieprzewidywalna. Ale że całe zamieszenie doprowadzi do destrukcji Programu III? Ja tego nie wymyśliłem. Nie byłbym w stanie.



Śpiewasz „Polityk będzie zawsze moim wrogiem”.



Chciałbym z nimi mieć jak najmniej do czynienia. Ale wciąż mam. Mówi się o PiS-ie jako o prawicy, a przeraża mnie przechył w stronę socjalistycznego państwa, czego wyrazem jest „Polski Ład”. PiS to teraz dla mnie skrót od „Państwo i Socjalizm”. Z innej strony przeraża mnie skala inwigilacji w Internecie. Jedna rzecz nie została przewidziana: prywatne firmy zdobyły taką władzę, że stały się bytami stojącymi ponad państwami i odbierają nam wolność.



Są na płycie utwory o księżach „Wiara” i „Donos do boga”.



Jednak dziwi mnie - co więcej uważam, że to podłe! - brak zdecydowanych reakcji Kościoła na to, co się dzieje, a także sposób traktowania ofiar. Przecież w wielu sprawach są niezbite dowody. Po co kościelne komisje? Tu potrzebna jest policja, prokurator i sąd, a nie przenoszenie księży z parafii do parafii.

Cały wywiad z Kazikiem dziś o 21. na rp.pl i w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej".