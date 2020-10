Chopin Point Warsaw – czyli jak prowadzić muzyczne miejsce w czasach pandemii

Wspomniany oddech jest oczywiście metaforyczny. Jednak pytanie „co dalej?” zadało sobie wielu z nas. Dla wielu organizacji kultury, firm, twórców nowa sytuacja to kolejne tygodnie, miesiące wegetacji a nawet bankructwo lub konieczność zamknięcia działalności. Niewątpliwie każdy odpowiedzialny manager od tygodni myślał nad planem B, czyli jak działać w sytuacji przedłużania się obecnych obostrzeń, ograniczonej możliwości organizacji konferencji, koncertów itp. Podobnie my zadawaliśmy sobie to pytanie. Czy recital chopinowski, który jest trzonem naszej działalności, jest równie atrakcyjny wysłuchany online, czy jednak prawdziwe doznania są zapewniane jedynie w osobistym doświadczeniu na żywo? Jak przenieść działania kultury do online, aby dawały doznania zbliżone do doświadczeń na recitalu na miejscu?

Nie mamy jasnej odpowiedzi na te pytania. Niemniej w miarę możliwości, nieprzerwanie oferujemy codzienne recitale chopinowskie w Chopin Point. Utwory F. Chopina w wykonaniu naszych wybitnych artystów brzmią równie wspaniale, mimo że dla mniej licznej publiczności. Cały czas zajmujemy się propagowaniem muzyki i wiedzy związanej z wybitnym kompozytorem. Jednocześnie wdrażamy sprzedaż produktów innych niż tylko bilety na recital. Ponieważ jest to w trakcie procesowania, na dzień dzisiejszy nie ma tych ofert jeszcze w sprzedaży. Możemy tylko zachęcić do obserwowania naszych social mediów oraz strony internetowej, na której wkrótce pojawią się nowe propozycje.

Na zakończenie zwracamy się z apelem, aby w miarę możliwości wspierać miejsca kultury. Z naszej strony stosujemy się do zaleceń i ograniczeń, które zapewniają bezpieczeństwo naszym gościom. Przetrwamy w dużej mierze dzięki wsparciu miłośników muzyki: finansowym, ale także mentalnym.

Projekt Chopin Point został objęty Patronatem Honorowym Narodowego Centrum Kultury, oraz prestiżowym patronatem medialnym dziennika Rzeczpospolita oraz radia ChilliZet.

