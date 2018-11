Licytowano czaszkę wokalisty, który popełnił samobójstwo

Fani metalowego zespołu Mayhem mogli kupić na aukcji fragment czaszki zmarłego tragicznie wokalisty.

Wokalista zespołu metalowego Mayhem, Per Ohlin, w 1991 roku popełnił samobójstwo. Artysta z bliskiej odległości oddał strzał w głowę. Ciało muzyka znalezione zostało przez Oysteina Aarsetha, jego współlokatora, który jednocześnie był także członkiem zespołu Mayhem.

Poniżej dalsza część artykułu

Jak informuje portal metalinjection.com, gdy mężczyzna odnalazł zwłoki wokalisty, zrobił im zdjęcia i pozbierał znajdujące się w pokoju fragmenty czaszki.

Teraz zorganizowana została aukcja internetowa, na której fani grupy mogli kupić fragment czaszki Ohlina. Został on wyceniony na 3,5 tys. dolarów.

Do fragmentu czaszki, która została już kupiona, dołączono list jednego z członków zespołu.

Kontrowersyjne jest także to, że na okładce albumu „Dawn Of The Black Hearts” zespołu Mayhem znalazło się zdjęcie martwego mężczyzny. Jak pisze metalinjection.net, jest nim właśnie muzyk, który popełnił samobójstwo.