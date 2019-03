Precedensowy wyrok w sprawie obniżki świadczeń byłego funkcjonariusza służb PRL

Funkcjonariusz SB, który w latach 80. współpracował z opozycją i Kościołem, ma mieć przywróconą emeryturę na wcześniejszych, korzystniejszych zasadach - orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie.

Wyrok zapadł 4 marca. Jest nieprawomocny. Precedensowy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 marca 2019 r. nieprawomocnie rozstrzyga, że Augustyn Skitek w ogóle nie powinien zostać objęty przepisami ustawy dezubekizacyjnej z 2006 r. Na jej podstawie obniżono emerytury i renty prawie 39 tys. byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL. Nie mogą być one wyższe od średniego świadczenia wypłacanego przez ZUS.

Zdaniem Sądu Augustyn Skitek udowodnił już pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy tzw. dezubekizacyjnej, że przed rokiem 1990 - bez wiedzy przełożonych - podjął współpracę i czynnie wspierał osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego (podobnie jak dwaj jego koledzy - Tadeusz Klimanowski i Krzysztof Kęski).

Dlatego Sąd uwzględnił odwołanie Augustyna Skitka od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA o obniżce świadczeń.

- Zawsze ilekroć w toku postępowania sądowego lub odwoławczego w MSWiA zostaną przedstawione dokumenty i fakty opisujące podobne okoliczności jak w tym przypadku (np. współpraca z opozycją) to naturalne, że świadczenia będą przywrócone - skomentował na Twitterze minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

Do sprawy Augustyna Skitka Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił po tym, jak zwrócili się do niego o pomoc trzej byli funkcjonariusze wydziału IV SB (zwalczającego Kościół katolicki). W latach 80. XX w. udzielali oni Kościołowi katolickiemu i zdelegalizowanemu NSZZ „Solidarność" tajnych informacji o działaniach SB, takich jak: podsłuchy księży, inwigilacja korespondencji, planowane prowokacje podczas pielgrzymek oraz „plany eliminacji duchownych". W 1990 r. wszyscy trzej zostali funkcjonariuszami Urzędu Ochrony Państwa, jako pozytywnie zweryfikowani.

Po uchwaleniu w 2009 r. przez Sejm pierwszej ustawy „dezubekizacyjnej", funkcjonariusze ci wystąpili do sądów. Uznały one, że przed rokiem 1990 r. czynnie wspierali oni osoby i organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego w rozumieniu art. 15b ust. 3 i 4 ustawy. Na tej podstawie Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA nie obniżył wówczas ich emerytur. Stało się to zaś na podstawie nowej ustawy z 2016 r.

Do RPO wpłynęło ponad 1,5 tys. wniosków od osób objętych tzw. ustawą represyjną - nie tylko byłych funkcjonariuszy PRL, ale także wdów i sierot po nich. Były też wśród nich osoby z niepełnosprawnościami, którym w wyniku nowych przepisów obniżono świadczenia.

Według Rzecznika zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy zakreślono zbyt szeroko. Ustalenie wysokości świadczenia b. funkcjonariuszom PRL na podstawie nowych przepisów jest np. mniej korzystne niż ustalenie prawa do emerytury funkcjonariuszom prawomocnie skazanym za przestępstwa.

W lutym 2018 r. RPO zwrócił się do MSWiA o rozważenie zmiany ustawy.