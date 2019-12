Ból, który wyłącza z pracy i z życia

Lekceważenie i pobłażanie, z jakim chorzy spotykają się nie tylko ze strony znajomych, ale i pracodawców, jest więc całkiem nieuzasadnione. Z 3,5 mln Polaków dotkniętych migreną 10–15 proc. – czyli ok. 400 tys. osób – cierpi na jej najbardziej uciążliwą postać, w przypadku której trudno mówić o dyskomforcie związanym ze „zwykłym" bólem głowy. To właśnie ona sprawia, że migrena plasuje się na niechlubnym drugim miejscu wśród chorób powodujących znaczną niesprawność – zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.

Jak mówi prof. Adam Stępień, kierownik Kliniki Neurologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, obecnie migreny nie da się wyleczyć, ale dzięki odpowiedniej terapii można nad nią zapanować, sprawiając, by napadów było mniej i trwały one krócej.

Dane NIZP-PZH pokazują, że roczne koszty pośrednie absenteizmu (nieobecności w pracy) związanego z migreną w oparciu o PKB to ponad 30,9 mln zł na rok, koszty prezenteizmu w przypadku chorych na migrenę przewlekłą wynoszą ponad 10,2 tys. zł, a w przypadku migreny epizodycznej – 2,1 tys. zł rocznie na osobę. To od 12,34 zł do 13,58 zł kosztu pośredniego absenteizmu na osobę w skali roku. Jak zauważyła prof. Aleksandra Czerw, kierownik Zakładu Analiz Ekonomicznych i Systemowych NIZP-PZH, koszty prezenteizmu wielokrotnie przewyższają koszty nieobecności w pracy, co może oznaczać, że chorujący na migrenę przychodzą do pracy ze znacznie ograniczoną wydajnością, a ograniczenie to może sięgać nawet 50 proc. utraty wydajności i więcej.