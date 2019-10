Jest szansa na skuteczne lekarstwo na grypę

Według ocen Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) każdego roku na grypę zapada około miliarda ludzi na całym świecie. W przypadku trzech do pięciu milionów z nich choroba ma charakter ciężki, a wskutek związanych z nią chorób układu oddechowego prowadzi do śmierci nawet 650 tysięcy osób.

"Do tej pory nie zidentyfikowaliśmy żadnych mutacji wirusa odpornych na jej działanie", uzupełnił jego wypowiedź dr Plemper. Jest on przekonany, że "bariera genetyczna przeciwko odporności wirusowej jest wysoka". Substancja aktywna EIDD-2801 ma, jak powiedział dalej, "duży potencjał kliniczny jako lekarstwo przeciwko grypie następnej generacji". W przyszłym roku naukowcy chcą po raz pierwszy wypróbować nowe lekarstwo na ludziach.