Badania: Koronawirus jest groźniejszy dla mężczyzn, m.in. przez palenie

- W Niemczech 66 procent zmarłych to mężczyźni, a 34 procent to kobiety. Wśród zakażonych mężczyźni stanowią 52 procent, a kobiety 48 procent - mówi badaczka.

Naukowcy z uniwersytetu w Miami po analizie dokumentacji medycznej 4789 pacjentów chorych na Covid-19 doszli do podobnych wniosków. Wyliczyli, że umieralność na świecie jest wśród mężczyzn trzykrotnie większa niż wśród kobiet.

Nieco inne dane opublikowało szwajcarskie Ministerstwo Zdrowia. Tam koronawirusa nieco częściej wykrywano u kobiet, jednak mężczyźni odpowiadają za 64 procent zanotowanych zgonów. Szwajcarii zanotowano potwierdzono dotąd ponad 20 tys. przypadków zakażeń. Państwo to należy ona do krajów, które przeprowadziły statystycznie najwięcej testów na jednego mieszkańca. Od czasu pierwszego przypadku, który odnotowano 24 lutego, przeprowadzono ponad 150 tys. testów (dla porównania w Polsce ok. 73 tys.), przy czym w około 15 procentach przyniosły one wynik dodatni.

