Niemcy: Tulawirus przyczyną choroby u człowieka

Hantawirusy są przenoszone na ludzi przez gryzonie, takie jak szczury i myszy. Do transmisji wirusa dochodzi najczęściej poprzez wdychanie powietrza zainfekowanego odchodami gryzoni. Wirusy mogą również dostać się do organizmu przez uszkodzoną skórę lub błony śluzowe, a także w wyniku ukąszenia przez zakażonego gryzonia.

This browser does not support the iframe element.