Skuteczność metody in vitro - co warto o niej wiedzieć?

Zacznijmy od zagadnienia niepłodności – zanim zdecydujesz się na zabieg, należy ją najpierw zdiagnozować. Samo zajście w ciążę nie musi nastąpić od razu. Wymaga przede wszystkim regularnego współżycia – zwłaszcza w dni płodne. Tygodnie, a nawet miesiące starań nie oznaczają jeszcze poważnych problemów.

Po jakim czasie trudności z zajściem w ciąże powinny zacząć niepokoić? Bardzo wiele zależy od wieku partnerów. W przypadku kobiet:

do 30 roku życia – 1 rok nieskutecznych starań,

między 30 a 40 rokiem życia – 6 miesięcy nieskutecznych starań,

powyżej 40 roku życia – jak najszybciej.

Z diagnostyką nie powinny zwlekać również pary, w których mężczyzna przekroczył 40 rok życia.

Gdy już specjalista stwierdzi, że problem z zajściem w ciążę faktycznie występuje, należy przejść do wyboru metody leczenia. I choć największą popularnością cieszy się in vitro, to pacjentki mają do wyboru także inne możliwości. Należą do nich:

inseminacja – zabieg polegający na umieszczeniu w macicy próbki nasienia, wcześniej przygotowanego i wyselekcjonowanego w warunkach laboratoryjnych.

– zabieg polegający na umieszczeniu w macicy próbki nasienia, wcześniej przygotowanego i wyselekcjonowanego w warunkach laboratoryjnych. adopcja komórek jajowych – metoda leczenia kierowana przede wszystkim do kobiet, u których wygasła czynność jajników. W tym przypadku wykorzystuje się komórki jajowe od anonimowych dawczyń.

Jak przebiega sam wybór metody? Ostateczną decyzję najlepiej pozostawić ekspertom – to oni po przeanalizowaniu wyników badań wskażą najskuteczniejszą drogę leczenia niepłodności.

Skoro znasz już pozostałe metody leczenia niepłodności, warto przyjrzeć się bliżej samej metodzie in vitro. Na czym polega zabieg i w jaki sposób przebiega?

W skład procedury in vitro wchodzą trzy etapy:

stymulacja hormonalna – oznacza podawanie pacjentce zastrzyków hormonalnych, które mają doprowadzić do wzrostu odpowiedniej ilości dojrzałych pęcherzyków w jajnikach.

– oznacza podawanie pacjentce zastrzyków hormonalnych, które mają doprowadzić do wzrostu odpowiedniej ilości dojrzałych pęcherzyków w jajnikach. pobranie komórek jajowych i zapłodnienie – w czasie tego procesu ma miejsce połączenie komórki jajowej z plemnikiem. W efekcie dochodzi do połączenia dwóch gamet, a co za tym idzie – tworzy się nowe życie. Następnie taki zarodek przez ok. 3-5 dni rozwija się w warunkach laboratoryjnych pod czujnym okiem embriologów.

– w czasie tego procesu ma miejsce połączenie komórki jajowej z plemnikiem. W efekcie dochodzi do połączenia dwóch gamet, a co za tym idzie – tworzy się nowe życie. Następnie taki zarodek przez ok. 3-5 dni rozwija się w warunkach laboratoryjnych pod czujnym okiem embriologów. transfer zarodka – jeśli embrion rozwija się prawidłowo, jest wprowadzany do macicy za pomocą specjalistycznego cewnika.

Dalszy przebieg ciąży w przypadku in vitro nie różni się znacząco od ciąży tradycyjnej. Wyjątkiem jest pierwsze 8 tygodni po zabiegu – w tym czasie proces musi być jeszcze wspomagany lekami podtrzymującymi ciążę.

Jedną z kwestii, którą pacjentki poruszają najczęściej, jest pytanie o skuteczność metody in vitro. Jaka jest szansa, że zabieg zakończy się powodzeniem?

Ciąża to niezwykle skomplikowany proces, którego powodzenie zależy od bardzo wielu czynników. Mimo to in vitro jest metodą uznawaną powszechnie za najskuteczniejszą w kwestii leczenia niepłodności. Według danych kliniki InviMed, w latach 2015-2017 54% wszystkich cykli in vitro zakończyło się urodzeniem dzieci.

Samo powodzenie zabiegu zależy także od liczby cykli in vitro. Każdy cykl zaczyna się w momencie stymulacji pacjentki, pobrania i zapłodnienia komórek jajowych. Kończy go transfer zarodków do macicy. Liczba transferów uzależniona jest od potrzeby oraz liczby uzyskanych zarodków.

Jak prezentuje się skuteczność poszczególnych cykli według danych kliniki InviMed (dane na podstawie wyników z lat: 2015-2017) ?

Cykl I – 57%

Cykl II – 50%

Cykl III – 43%

W przypadku komplikacji i niepowodzeń w pierwszym cyklu istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych metod leczenia. W takiej sytuacji szanse na urodzenie dziecka z każdym kolejnym cyklem rosną – aż do 82% w trzecim cyklu.

Warto zaznaczyć, że sama kuracja to tylko jeden z elementów składający się na powodzenie zabiegu in vitro. Duże znaczenie ma także kilka innych czynników, m.in.:

parametry nasienia,

choroby powodujące niepłodność,

czynniki genetyczne,

nadwaga,

choroby towarzyszące niepłodności, m.in. cukrzyca,

palenie papierosów,

historia medyczna,

stan psychiczny pacjentów,

dieta i styl życia.







