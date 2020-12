Co to jest colostrum i dlaczego jest wyjątkowe?

Colostrum jako pierwszy pokarm noworodka

Zacznijmy od podstaw, czyli tego, jak powstaje colostrum w naturze. To bogata w składniki odżywcze substancja, określana również jako siara lub młodziwo. Jest wytwarzana przez gruczoły mleczne samic ssaków, w tym ludzi. Jej podstawowa funkcja to przygotowanie młodego, nowonarodzonego organizmu do życia poza łonem matki. W związku z tym dostarcza noworodkowi ponad 250 bioaktywnych czynników, które stymulują jego odporność i chronią przed infekcjami.

Siara jest wytwarzana tylko przez pewien czas, aby później przekształcić się w wysokoenergetyczny pokarm zawierający więcej laktozy i lipidów, oraz mniej albumin. Colostrum powstaje więc w gruczołach mlekowych matki krótko przed porodem i do około 72 godzin po nim, a z każdą kolejną godziną zmienia się w mleko. W rezultacie najbardziej wartościowe są te suplementy, do których wykorzystano colostrum pozyskane w ciągu 2 pierwszych godzin od porodu. Im wcześniejszy czas poboru, tym większa zawartość albumin, niższa zawartość tłuszczu, kazeiny i laktozy.



Skład colostrum bovinum: ponad 250 czynników aktywnych

Tym, co decyduje o sile działania i skuteczności colostrum, jest jego niezwykle złożony skład. Znajdziemy w nim m.in. łatwo przyswajalny wapń, lipidy, witaminy, składniki mineralne, hormony wzrostu i węglowodany. Poziom przeciwciał występujących w młodziwie może być sto razy wyższy niż poziomy w zwykłym mleku krowim.

Wśród ważniejszych składników colostrum bovinum wymienia się m.in. :

• immunoglobuliny, które chronią przed patogenami chorobotwórczymi,

• laktoferynę o właściwościach przeciwwirusowych i przeciwbakteryjnych, hamującą wzrost komórek nowotworowych,

• lizozym o działaniu bakteriobójczym,

• kolostryninę, czyli kompleks białek łagodzący objawy alergii i hamujący postęp choroby Alzheimera,

• laktoalbuminę działającą przeciwwirusowo, przeciwnowotworowo i przeciwstresowo.

Bogata zawartość wielu dobroczynnych substancji sprawia, że colostrum znalazło zastosowanie jako uniwersalny suplement diety, który efektywnie wspomaga odporność organizmu i leczenie różnych dolegliwości.



Właściwości siary. Co daje suplementacja colostrum?

Najważniejsze korzyści z suplementacji młodziwa to:

• wspomaganie naturalnych mechanizmów odpornościowych,

• zmniejszenie częstotliwości infekcji wirusowych i bakteryjnych,

• wsparcie rozwoju i odbudowy dobrej flory jelitowej (mikrobioty), która ma ogromny wpływ na odporność organizmu i funkcjonowanie jelit,

• działanie ochronne na jelita i błonę śluzową żołądka,

• poprawa szczelności nabłonka jelitowego.

Jak widać, większość właściwości colostrum dotyczy zdrowia jelit. Nie bez powodu. Ich kondycja wpływa na cały organizm – jeżeli bariera jelitowa jest szczelna, do krwiobiegu nie przedostają się toksyny i patogeny powodujące schorzenia. Za to nieszczelny nabłonek jelitowy może przyczynić się do rozwoju nadwrażliwości pokarmowej, chorób autoimmunologicznych, a nawet rozwoju nowotworów.

Korzystny wpływ colostrum na redukcję nadmiernej przenikliwości bariery jelitowej udowodniły badania dr Hałasy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W eksperymencie brała udział grupa sportowców, która suplementowała się colostrum przez 20 dni. Po tym czasie u wszystkich uczestników badania przeprowadzono test zróżnicowanego wchłaniania cukru. Wykazano, że zmniejszyła się nadmierna przepuszczalność jelit i stężenie zonuliny w organizmie każdego sportowca. Wnioski? Colostrum poprawia funkcjonowanie jelit i może mieć pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia człowieka.



Kiedy warto stosować suplementy z młodziwem?

Regularna suplementacja siary utrzymuje i wzmacnia odporność, przywraca równowagę oraz siły witalne. Dlatego warto sięgnąć po nią przy obniżonej odporności, np. w okresie jesienno-zimowym. Produkty z colostrum dodają też energii, wspierając organizm podczas rekonwalescencji po chorobie, w trakcie leczenia, czy przy ogólnym poczuciu osłabienia, stresu i zmęczenia.

Młodziwo można bez przeszkód stosować również przy antybiotykoterapii, ponieważ przyczynia się do utrzymania i odnowy naturalnej flory jelitowej zaburzonej właśnie przez przyjmowanie antybiotyków. Suplementy z colostrum są polecane także sportowcom, którzy chcą poprawić swoje wyniki, zwiększyć wytrzymałość i przyspieszyć regenerację powysiłkową. Co istotne, siara bydlęca nie widnieje na liście leków zakazanych Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Oprócz tego colostrum przyjmuje się w celu ogólnej poprawy samopoczucia i procesów poznawczych (co jest możliwe dzięki białku PRP), spowolnienia procesów starzenia, leczenia ran i łagodzenia podrażnień, wsparcia naturalnej mikrobioty jelit, przyspieszenia regeneracji komórek, oraz stymulacji wzrostu włosów (w przypadku odżywek i szamponów).



W jakim wieku można stosować colostrum? Przeciwwskazania

Czy colostrum faktycznie wpływa na rozwinięty organizm, skoro w naturze jest dostarczane noworodkom? Według badań naukowców, stosowanie siary może przynieść wiele wyjątkowych korzyści niezależnie od wieku. Suplementacja colostrum jest zalecana nie tylko dzieciom, których system odporności rozwija się do 12 roku życia, ale także osobom dorosłym narażonym na stres, o osłabionej odporności, uprawiającym sport, oraz seniorom.

Nie powoduje żadnych skutków ubocznych i dolegliwości u ludzi z nietolerancją laktozy (ze względu na jej bardzo niską zawartość na poziomie 2,19%-3,71% przy wczesnym czasie poboru siary). Jedynym przeciwwskazaniem do zażywania colostrum jest uczulenie na białka mleka.



Produkty z colostrum bovinum dostępne na rynku

Do produkcji suplementów z colostrum stosuje się siarę bydlęcą. Jest ona doskonale przyswajana przez człowieka i w pełni kompatybilna z jej ludzkim odpowiednikiem. Alternatywą jest colostrum kozie. Jednak siarę znacznie częściej pobiera się od krów ze względów praktycznych – zwierzęta te wytwarzają o wiele większe ilości siary niż kozy.

Najbardziej intuicyjną formą podania colostrum jest podanie doustne, czyli tak, jak ma to miejsce w naturze. Młodziwo jako suplement do spożycia występuje więc pod postacią kapsułek, zawiesiny, saszetek i tabletek (również tych do ssania).

Jednocześnie coraz częściej znajduje się w składzie kosmetyków na skórę i włosy. W przypadku kremów czy maseczek do twarzy oraz ciała colostrum wspomaga regenerację, odmładza, przyspiesza gojenie ran i łagodzi stany zapalne. Produkty do włosów z młodziwem dają efekt wzmocnienia i odżywienia, nawilżają, a przede wszystkim wzmacniają cebulki włosów i ograniczają ich wypadanie.



Jak wybrać właściwy produkt? 3 wyznaczniki jakości

Przy zakupie suplementu z colostrum należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Jedna z nich to pochodzenie młodziwa. Producent musi zapewniać, że substancja jest pobierana tylko od zdrowych krów ze zrównoważonej, kontrolowanej hodowli. Ze względów etycznych do produkcji powinny być wykorzystywane wyłącznie nadwyżki siary, aby zapewnić prawidłowy rozwój nowonarodzonych zwierząt.

Poza źródłem colostrum ważny jest sposób pozyskiwania i metoda przetwarzania siary. Po porodzie z każdą godziną stopniowo zmienia się skład colostrum. Aktywna biologicznie wydzielina staje się powoli wysokoenergetycznym pokarmem (mlekiem matki). Maleje w niej zawartość bioaktywnych albumin, rośnie za to ilość lipidów i laktozy, które mają głównie wartość odżywczą. Dlatego najlepszą jakość i najwyższą zawartość składników aktywnych zawiera młodziwo pobierane maksymalnie do 2 godzin po porodzie.

Kluczowe znaczenie dla jakości i działania siary ma również metoda przetwarzania. Aby zachować właściwości i naturalny skład colostrum, zamrożony surowiec należy poddać procesowi liofilizacji (suszenia sublimacyjnego). W ten sposób produkt nie traci swoich wartości odżywczych i może być przechowywany bez używania środków konserwujących czy pasteryzacji. Warto zwrócić na to uwagę przed wyborem suplementu z colostrum, gdyż pobór i produkcja mają ogromny wpływ na efekty uzyskane dzięki suplementacji.