Filipiny: Pierwsza ofiara koronawirusa poza Chinami

O zgonie 44-latka w Manili poinformował filipiński oddział Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) razem z filipińskim Ministerstwem Zdrowia. Mężczyzna zmarł w sobotę 1 lutego. Był drugą osobą na Filipinach, u której stwierdzono infekcję koronawirusem.

A 44-year-old male is confirmed as the second person with the 2019 novel coronavirus acute respiratory disease (2019-nCoV) in the Philippines. He passed away on 1 February 2020. pic.twitter.com/5a5tPWtvpc