ATZ- rozwiązanie opóźniające proces starzenia skóry. Sprawdź, co to takiego

Po nitce do kłębka

Żeby znaleźć doskonałe remedium należy zajrzeć do wnętrza organizmu. Czy wiesz z czego jest zbudowany i co odpowiada za to, że nasza skóra z wiekiem traci młodzieńczą jędrność i blask? To kolagen w głównej mierze sprawia, że cera jest gładka i dobrze napięta. Niestety po 30. roku życia jego ilość w organizmie maleje, a braki powodują powstawanie zmarszczek. Czym jest kolagen? To białko. Białka są związkami budującymi organizm i odgrywającymi kluczową rolę w jego funkcjonowaniu. Jednak, aby dostrzec istotę sprawy, musimy zajrzeć jeszcze głębiej.

Białka zbudowane są z malutkich cząsteczek zwanych aminokwasami. Spełniają one szereg funkcji, a liczne badania naukowe udowodniły, że to właśnie one wspierają procesy regeneracji skóry. Dlatego właśnie, aby przeciwdziałać procesom starzenia skóry i uzupełniać braki kolagenu, warto skupić się na dostarczeniu ich organizmowi. Kolagen tworzy pewnego rodzaju stelarz - rusztowanie, które utrzymuje skórę, żeby je wzmocnić potrzebuje wsparcia w postaci swojego materiału budulcowego, czyli aminokwasów.

Recepta na młody wygląd

Wiemy zatem co zrobić, aby zapobiegać i spowalniać proces starzenia, dostarczać organizmowi aminokwasy. Jedną z najskuteczniejszych metod jest ATZ czyli Aminokwasowa Terapia Zastępcza. Jak podkreślają specjaliści w dziedzinie anti-aging, unikatowa sekwencja aminokwasów glicyna, l-prolina, l-lizyna i l-leucyna w połączeniu z kwasem hialuronowym to recepta nie tylko na widocznie odmłodzony wygląd, ale przede wszystkim głęboką regenerację głębszych struktur skóry. Połączenie tej unikatowej sekwencji aminokwasów i kwasu hialuronowego zostało wykorzystane w zyskujących coraz większą popularność, a także uznanie lekarzy i pacjentów, produktach z serii JALUPRO®.

Twarz, szyja, dekolt, grzbiety dłoni. Wszystkie te okolice z powodzeniem poddaje się zabiegom z wykorzystaniem JALUPRO®. Preparaty podawane są w formie mezoterapii w znieczuleniu miejscowym. Efekty widoczne są już po pierwszym zabiegu. By jednak osiągnąć optymalny i długotrwały efekt zalecane jest wykonać 4 zabiegi w odstępach trzytygodniowych. Skóra po zabiegu jest rozświetlona i nawilżona i wewnętrznie zregenerowana. Co więcej zabieg nie ma przeciwwskazań, a po jego wykonaniu można od razu nałożyć makijaż i wrócić do codziennych aktywności, wzmocnić efekty suplementacją i codzienną pielęgnacją w postaci drinków do picia i kremów JALUPRO®.

