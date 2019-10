Od chrapania do zawału. Sprawdź, czy nie cierpisz na bezdech śródsenny

Co to jest bezdech senny?

Jak sama nazwa wskazuje, bezdech senny to zaburzenie oddychania podczas snu. Polega ono na tym, że chory w ciągu nocy wielokrotnie przestaje oddychać. Brzmi to przerażająco, ale niestety – to częsta dolegliwość, której zazwyczaj nie jesteśmy świadomi. Pojedynczy, patologiczny bezdech trwa co najmniej dziesięć sekund. Bezpośrednie objawy zauważa zwykle dopiero partnerka lub partner. Podobnie zresztą jak z chrapaniem. A to ono jest pierwszym symptomem, mogącym prowadzić do tego problemu. Najczęściej lekceważonym.

Bądź czujny na objawy

Nie ma bezdechu bez chrapania. Warto jednak wiedzieć, że nie każda chrapiąca osoba ma bezdech. Dlatego tak istotne są badania. Niemniej dobrze jest pozostawać czujnym i nie umniejszać znaczenia wysyłanych przez organizm sygnałów. Jeśli osoba, z którą śpimy nie zauważyła niepokojących objawów lub śpimy sami, to tym bardziej należy czujnie obserwować własne ciało. Jeżeli budzisz się z bólem głowy i już o poranku jesteś zmęczony zamiast czuć się wypoczęty i pełen energii – to może być oznaka niedotlenienia spowodowana bezdechem sennym. Nie powinno to dziwić: skoro jesteśmy wielokrotnie „odcinani” od tlenu, to do płuc nie dociera odpowiednia jego ilość, a tym samym krew nie dostarcza go naszym organom. Można powiedzieć, że organizm się „poddusza”.

Jeżeli śpisz niespokojnie i budzisz się w nocy, to również istnieje ryzyko, że cierpisz na bezdech senny. A to nie jedyne objawy i jednocześnie konsekwencje tej dolegliwości. Powikłania bezdechu mogą być dużo bardziej niebezpieczne.

Liczne badania dowiodły, że u osób, które cierpią na bezdech senny, częściej występują zawały serca i udary mózgu. Chorzy ci są również narażeni na cukrzycę typu 2., nadciśnienie tętnicze oraz zaburzenia neurologiczne. Często także zmęczenie i apatia spowodowane nieefektywnym snem są źródłem problemów natury psychologicznej – pojawia się brak samoakceptacji, rezygnacja z planów, hobby. Zmniejsza się też libido.

Jak leczyć bezdech senny?

Jak w każdym przypadku należy rozpocząć badania. Jak one wyglądają? Diagnostyka polega na badaniu w trakcie snu farmakologicznego. Pacjent relaksuje się i układa do snu. Podawane mu jest znieczulenie miejscowe i delikatna sedacja. Gdy pacjent zostanie uśpiony do jego górnych dróg oddechowych wprowadzane są mikrokamerki, których zadaniem jest zlokalizowanie miejsc blokujących oddech. Dzięki tomografii komputerowej miejsca te są rejestrowane w trójwymiarowym obrazie. Pozwala to w niezwykle precyzyjnie zaplanować leczenie. Wykonuje się również badanie endoskopowe nosa, gardła i krtani. Istotny także wywiad lekarski. Centrum Medyczne MML należy do czołówki klinik medycznych w dziedzinie diagnostyki i leczenia bezdechu sennego.

Kiedy pacjent zostanie zdiagnozowany, rozpoczyna się leczenie. Najczęstszymi przypadkami leczonymi przez specjalistów w Centrum Medycznym MML są pacjenci z bezdechem obwodowym. To najczęstsza forma tego schorzenia. Na czym ona polega? Zwykle powodem nieprawidłowości jest budowa górnych dróg oddechowych. Przepływ powietrza mogą blokować np. krzywa przegroda nosowa, nieprawidłowa budowa żuchwy czy polipy. Jak podkreślają eksperci z MML, leczenie bezdechu zależy od jego rodzaju. Zazwyczaj jednak należy poddać się leczeniu laryngologicznemu. Przeprowadzany zabieg nie jest obciążający. Po jego zakończeniu można bez obaw wrócić do codziennych aktywności i cieszyć się na nowo energią, jaką daje sen.

