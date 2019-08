Rumień – jak sobie z nim poradzić?

Kolejnymi czynnikami sprzyjającymi pojawieniu się rumienia na twarzy są infekcje wirusowe i bakteryjne, a także stosowanie niektórych leków (antybiotyków, salicylanów, ibuprofenu czy leków przeciwdrgawkowych). Rumień jest efektem tendencji naczynek do nadmiernego rozszerzania się, co daje efekt nadmiernego zaczerwienienia twarzy; niekiedy rumieniowi towarzyszy także nadmierne łuszczenie się skóry oraz trądzik różowaty. Rumień pojawia się okresowo i ma tendencję do nawrotów. Nie oznacza to jednak, że osoby dotknięte problemem rumienia są na zawsze skazane na ten defekt estetyczny. Istnieją skuteczne metody na to, aby zlikwidować rumień na twarzy. Jak się pozbyć rumienia?

Domowe metody usuwania rumienia – czy są skuteczne?

U podłoża rumienia leży nadreaktywność naczynek krwionośnych, które rozszerzają się pod wpływem zadziałania rozmaitych bodźców. W warunkach domowych można zadbać o właściwą pielęgnację, zmniejszającą wrażliwość skóry naczynkowej oraz minimalizującą ryzyko podrażnień. Unikać należy kosmetyków z alkoholem, peelingów mechanicznych, formuł mogących przesuszać skórę. Cennymi składnikami kosmetyków idealnie sprawdzających się w pielęgnacji skóry ze skłonnością do rumienia są składniki o działaniu:

- łagodzącym

- rozjaśniającym

- nawilżającym i odżywczym, co pomaga odbudować fizjologiczną warstwę ochronną skóry

- uszczelniającym naczynka krwionośne

Konieczne jest ponadto stosowanie ochrony przeciwsłonecznej. W ramach profilaktyki rumienia konieczne jest unikanie jak największej liczby czynników, które mogą generować powstanie rumienia. Oczywiście – nie zawsze jest to możliwe.

Unikanie czynników wyzwalających oraz odpowiednia pielęgnacja skóry mają jedynie charakter pomocniczy, należy mieć więc na uwadze, że takie doraźne działanie nie rozwiąże problemu rumienia. Skuteczne okazują się natomiast profesjonalne zabiegi wykonywane w gabinecie medycyny estetycznej.

Jak usunąć rumień na twarzy w gabinecie medycyny estetycznej?

Rumień to przypadłość, z którą bez trudu poradzą sobie specjaliści w gabinecie medycyny estetycznej. Laserowe usuwanie rumienia to zabieg umożliwiający skuteczną redukcję rumienia. Obszar skóry objęty zmianami rumieniowymi poddawany jest działaniu lasera, co powoduje obkurczenie poszerzonych naczynek. Głowica lasera emituje wiązkę światła, która pochłaniana jest przez hemoglobinę – barwnik krwi. Dzięki temu możliwe jest pojawienie się efektu fototermicznego i zamknięcie światła poszerzonych naczynek krwionośnych. Zamykanie naczynek w Krakowie w klinice medycyny estetycznej Neonia wykonywane na laserze Dye -VL daje bardzo dobre efekty już po pierwszym zabiegu a wykonanie serii 3 – 4 naświetleń powtarzanych co 3 – 4 tygodnie umożliwia usunięcie rumienia, teleangiektazji a nawet niektórych naczyniaków.

Najważniejsze zalety laserowego usuwania rumienia to krótki czas trwania zabiegu (20 – 30 minut), zredukowanie odczuć bólowych oraz doskonałe efekty. Zabieg wyróżnia się ponadto wysokim bezpieczeństwem – wiązka lasera pochłaniana jest selektywnie przez hemoglobinę. Oznacza to precyzyjne działanie i brak ryzyka uszkodzenia sąsiednich tkanek.

Należy pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji skóry po zabiegu – należy unikać podrażnień skóry, a także zrezygnować z ekspozycji na słońce. Wskazane jest natomiast stosowanie kosmetyków o działaniu natłuszczającym.

Efekty laserowego usuwania rumienia

Bezpośrednio po wykonaniu zabiegu usuwania rumienia laserem pojawia się lekkie zaczerwienienie i obrzęk skóry. Objawy te ustępują samoistnie po upływie 2 dni. Niekiedy naczynka krwionośne mogą zniknąć całkowicie bezpośrednio po zabiegu, ale możliwe jest także przejściowe ich przyciemnienie. Ostatecznie po upływie kilku dni widać już pierwsze efekty zabiegu, a efekt końcowy ocenić można po kilku tygodniach. Zauważalne wówczas efekty zabiegu to:

- zredukowanie rumienia

- zmniejszenie rozszerzonych porów

- ujędrnienie skóry będące efektem pobudzenia syntezy włókien kolagenowych

- ujednolicenie kolorytu skóry

Zaledwie kilkanaście minut dzieli zatem osoby dotknięte rumieniem od definitywnego pozbycia się tego uciążliwego problemu. Mało bolesny, bezpieczny zabieg wykorzystujący najnowocześniejsze technologie pozwala na skuteczne usuwanie kłopotliwego zaczerwienienia twarzy i kompleksowo poprawia wygląd skóry twarzy, zapewniając nienaganny efekt końcowy.

artykuł na zlecenie https://neonia.com.pl/