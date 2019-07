Azja: Pierwotniaki wywołujące malarię uodparniają się na leki

Pasożyty te występują obecnie w Kambodży, Laosie, Tajlandii i Wietnamie, gdzie co drugi chory, który się z nimi zetknął nie został wyleczony przy użyciu pierwotnie zapisanego mu leku.

Badacze zwracają uwagę, że rozprzestrzenianie się pasożytów zwiększają zagrożenie, że pasożyty odporne na leki mogą dotrzeć do Afryki.

Malaria była leczona w Kambodży kombinacją dwóch leków - artemisininu i piperaquiny. Połączenie tych dwóch leków po raz pierwszy zastosowano w Kambodży, w 2008 roku.

Ale w 2013 roku pojawiły się pierwsze mutacje pasożytów wywołujących malarię, które osiągnęły odporność na oba leki.

Teraz - jak wskazują badania opisane w "Lancet Infectious Diseases" oparte na analizach próbek krwi mieszkańców Azji Południowo-Wschodniej - pasożyty takie rozprzestrzeniły się z Kambodży i obecnie można je spotkać w Laosie, Tajlandii i Wietnamie.

W niektórych częściach tych krajów 80 proc. pasożytów wywołujących malarię jest odpornych na leczenie.

Nie oznacza to jednak, że malaria stała się nieuleczalna - zamiast standardowo używanych leków można stosować terapie alternatywne - naukowcy zwracają jednak uwagę, że wyniki ich badań wskazują na pilną potrzebę przyjęcia alternatywnych terapii przeciw malarii, które będą stosowane w pierwszej kolejności.

Niepokój budzi też możliwość dotarcia pasożytów do Afryki, gdzie obecnie notuje się 90 proc. wszystkich przypadków malarii. Kiedy w latach 80-tych w Afryce pojawiły się pasożyty wywołujące malarię odporne na chlorochinę doprowadziło to do milionów zgonów - czytamy w BBC.

Co roku na świecie na malarię choruje 219 milionów osób. 435 tys. z nich umiera - w większości są to dzieci mające mniej niż pięć lat.