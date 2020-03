Jacek Kurski „oddał się do dyspozycji” prezydenta Dudy

Poniżej list do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, który wysłałem do niego drogą elektroniczną dziś w godzinach popołudniowych. pic.twitter.com/8LDSQaiI3i — Jacek Kurski PL (@KurskiPL) March 6, 2020

Andrzej Duda dziś koło godziny 21 ogłosi swoją decyzję w sprawie ustawy dotyczącej rekompensaty dla mediów publicznych.

"W związku z wątpliwościami Pana Prezydenta co do złożenia podpisu pod ustawą przyznającą mediom publicznym rekompensatę abonamentową, oraz w związku z pojawiającymi się w domenie publicznej odniesieniami do mnie jako Prezesa TVP, oświadczam, iż w imię dobra Telewizji Polskiej, interesu publicznego, a także w zgodzie z wartościami, którym służyłem przez całe swoje życie - oddaje się do dyspozycji Pana Prezydenta" - napisał Jacek Kurski.