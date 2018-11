Reuters o sprawie operatora TVN. Przypomina słowa ambasador Mosbacher Fotorzepa/ Michał Walczak

Należąca do Amerykanów telewizja TVN poinformowała, że jest zastraszana po tym, jak przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego weszli do domu operatora stacji i wezwali go na przesłuchanie w sprawie oskarżeń, jakoby propagował nazistowską ideologię - pisze agencja Reuters.