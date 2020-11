Branża muzyczna to 2 miliony miejsc pracy w UE

Z opracowania przygotowanego przez Oxford Economics wynika, że roczny wkład ekonomiczny sektora muzycznego w gospodarkę UE obejmuje 2 miliony miejsc pracy, 81,9 mld euro wartości dodanej brutto jako wkład w PKB oraz 9,7 mld euro wartość eksportu produktów i usług do krajów spoza UE.

- Muzyka to ważny element Europy, jej tożsamości i kultury. Wartości muzyki często nie da się oszacować, co więcej branża wnosi znaczący wkład w gospodarkę Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii – daje zatrudnienie, przyczynia się do wzrostu PKB, generuje pokaźne przychody z tytułu podatków i rozwija eksport - mówi szefowa IFPI Frances Moore.