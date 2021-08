Serial „South Park" przedłużony za 900 mln dolarów

Twórcy „South Park" podpisali kontrakt z ViacomCBS. Umowa warta jest 900 milionów dolarów i obejmuje przedłużenie kreskówki do 2027 roku i zobowiązanie do stworzenia 14 filmów osadzonych w świecie serialu. Serial nadal ma być emitowany w Comedy Central, a filmy będą emitowane na platformie Paramount+. Pierwsze dwa filmy mają się pojawić jeszcze w 2021 roku. Kwota kontraktu oznacza, że kreskówka stanie się jedną z droższych produkcji telewizyjnych – przykładowo budżet pierwszego sezonu „Wiedźmina" szacowany jest na ok. 80 mln dolarów.

Poniżej dalsza część artykułu