Agencja marketingowa SEO i usługi jakie oferują — Poznaj usługi podstawowe i dodatkowe, jakie oferują agencje SEO!

Agencje SEO oprócz bogatego wachlarza usług związanych z pozycjonowaniem oferują również coraz częściej usługi dodatkowe dla klientów chcących promować się na inne różne sposoby w sieci.

Usługi podstawowe oferowane przez agencję SEO

Pierwszą usługą podstawową, jaką oferują agencje SEO, jest optymalizacja strony internetowej. Polega ona na dostosowaniu samej witryny internetowej do wyszukiwarki Google. Agencja zajmuje się w takiej opcji konfiguracją techniczną, ustaleniem wszystkich danych strukturalnych i metadanych, dostosowaniem wersji mobilnej, przyspieszeniem wczytywania się strony, uproszczeniem szkieletu strony czy innymi kwestiami technicznymi. Specjaliści analizują również frazy, pod którymi pozycjonowana jest witryna internetowa, sprawdzają content na stronie pod kątem SEO czy dostosowują kilkaset innych czynników rankingujących, które mają wpływ na pozycjonowanie. Specjaliści oceniają także typ i rodzaj pozycjonowania oraz dostosowują witrynę w taki sposób, aby była jak najbardziej przyjazna dla Google. Najbardziej znanymi typami pozycjonowania, które oferują agencje SEO, jest pozycjonowanie standardowe pod najpopularniejsze frazy czy pozycjonowanie lokalne dla lokalnych marek.



Drugą usługą, którą najczęściej możemy spotkać w agencjach SEO, jest linkowanie zewnętrzne (link building). To jeden z ważniejszych elementów pozycjonowania, który ma duży wpływ na cały proces. Agencje oferują dodawanie różnorodnych linków w różnych częściach w sieci. Mogą być to linki zwrotne do witryny dodawane na forach tematycznych, w komentarzach i sygnaturach czy linki z artykułów umieszczanych na stronach zapleczowych lub poczytnych renomowanych serwisach. Linkowanie wbrew pozorom nie jest prostym proces i wymagam naturalności, odpowiedniego stosunku linków dofollow do nofollow czy danej odpowiedniej liczby backlinków.



Kolejną usługą, którą z pewnością spotkamy w agencjach SEO jest SEO Copywriting. Jest to pisanie tekstów SEO, czyli takich, które zawierają słowa kluczowe i są dodawane w celu podniesienia pozycji witryny pod danymi słowami. Teksty SEO zamawiać można przeważnie w takich agencjach niezobowiązująco, nie będąc klientami marki lub w ramach wykupionych usług. A agencjach SEO jako podstawowe usługi znajdziemy również audyty SEO, które sprawdzają witrynę i oceniają jej stan pod kątem SEO. Specjaliści, oceniając naszą witrynę, przygotowują raport zawierający rekomendacje i zalecenia. Do usług, które znajdziemy też w agencjach SEO, należy projektowanie stron internetowych oraz tworzenie sklepów internetowych. Zapewnia to możliwość skorzystania z kompleksowej oferty zamówienia serwisu wraz z pozycjonowaniem osobie, która nigdy nie miała witryny, a potrzebuje jej na wysokiej pozycji w Google.



Wszystkie wyżej wymienione usługi oferowane przez agencje SEO są oferowane przeważnie pojedynczo i niezobowiązująco. Możemy zatem skorzystać z danej usługi lub kilku łącząc je niezależnie po rozmowie z doradcą agencji. Często możemy też trafić na pakiety gotowych usług np. zawierające określoną liczbę linków, tekstów SEO czy czynności. Pakiety takie możemy wykupić jednorazowo lub wielokrotnie. Dla osób, które chcą współpracować z agencją na stałe, dostępne są też przeważnie umowy abonamentowe, zawierające dane pakiety usług gdzie wykupujemy dany abonament np. na rok, płacąc miesięcznie fakturę. Jest to również często najtańsze rozwiązanie.

Usługi dodatkowe

Agencje SEO oferują również dodatkowe usługi, które nie są ściśle powiązane z pozycjonowaniem, a bardziej z digital marketingiem. Z pewnością jest to tworzenie i prowadzenie kampanii reklamowych w takich systemach jak Google Ads czy Facebook Ads. To dwa najpopularniejsze programy reklamowe w sieci, z których chętnie korzystają firmy i marki — również klienci agencji SEO. Konfiguracja taka często musi być wykonana przez specjalistów, aby była efektywna, a osoby znające się na SEO w agencji doskonale wiedzą jak targetować i tworzyć reklamy oraz jak efektywnie nimi zarządzać. Drugą dodatkową usługą jest copywriting i content marketing. Agencje SEO współpracując z copywriterami piszącymi dla nich treści SEO oferują również zamawianie innego rodzaju contentu. Klienci nie muszą zatem poszukać copywriterów na własną rękę czy korzystać z usług agencji interaktywnych. Jest to dobre rozwiązanie, dzięki któremu jako klienci możemy skorzystać ze sprawdzonych copywriterów, którzy współpracują z agencją długi czas, a nie ryzykować współpracy z nowymi osobami. Kolejną usługą dodatkową oferowaną przez agencję są usługi graficzne. Najczęściej duże agencje współpracują z grafikami oraz oferują wykonywanie materiałów reklamowych od tych prostych jak loga czy banery po całe projekty graficzne witryn internetowych.



Porada: Przydatną poradą jest skorzystanie z jak największej ilość usług w obrębie współpracy z daną agencją. Przełoży się to na wyższy koszt takiej pracy, co z kolei pozwala negocjować warunki lub uzyskać pewne zniżki, których nie osiągnęlibyśmy, korzystając z niskokosztowych współprac z wieloma różnymi agencjami. Współpraca z jedną agencją na szerszym polu, to też często priorytetowe traktowanie oraz bardziej świadome pozycjonowanie naszej witryny przez specjalistów.



Dlaczego agencje SEO oferują dodatkowe usługi?

Agencje SEO oferują coraz częściej usługi niezwiązane stricte z pozycjonowaniem stron internetowych. Ogólnie dzieje się tak z powodu trendu rozszerzania oferty, obniżania kosztów czy wykorzystywania obecnej infrastruktury dla łatwiejszego zarabiania. Agencje SEO starają się też oferować swoim klientom najszersze zakresy usług, aby sprostać im wymaganiom i potrzebom. Obecnie klienci agencji SEO działają również w obrębie digital marketingu oraz usług cyfrowych. Oferowanie usług dodatkowych przez agencje jest komfortowe zarówno dla klienta, który nie musi zamawiać ich w innych firmach oraz samej agencji, która może łatwo zwiększyć swój zarobek. Bardzo często pozycjonowanie strony internetowej staje się też częścią szerszej strategii promocji i jest połączone np. z promowaniem marki w social mediach czy w połączeniu z innymi kampaniami promocyjnymi.

