Na czym polega pozycjonowanie sklepu internetowego?

Pozycjonowanie sklepów internetowych

To właśnie w wyszukiwarkach internetowych użytkownicy poszukują informacji o różnych produktach i usługach oraz ich cenach. Istnieje wiele różnych kanałów, którymi pozyskać można nowych klientów, jednym z nich jest SEO. Pozycjonowanie sklepu internetowego pozwala zwiększyć jego widoczność w organicznych wynikach wyszukiwania. Wysoka pozycja sprawia, że łatwiej i szybciej dotrzeć można do potencjalnych odbiorców. Jak to zrobić? Niezwykle ważnym czynnikiem, który bezpośrednio wpływa na pozycjonowanie sklepów jest dobór odpowiednich słów kluczowych oraz adresów URL produktów. Należy jednak pamiętać, że SEO nie jest pojedynczym działaniem, lecz złożonym procesem rozłożonym w czasie, który opiera się na różnego rodzaju czynnościach takich jak:

Analiza widoczności

Analiza konkurencji

Audyt SEO

Analiza i dobór słów/fraz kluczowych

Optymalizacja treści

Monitorowanie widoczności

Choć nie są to wszystkie działania w ramach SEO, niewątpliwie należą do tych najbardziej istotnych.

Jak pozycjonować sklep internetowy?

Pozycjonowanie sklepu internetowego jest niezwykle ważne, aby zapewnić widoczność witryny w sieci, a tym samym czerpać zyski z prowadzenia biznesu online. Jak zatem pozycjonować sklep i na co zwracać uwagę?

Struktura sklepu internetowego – w pozycjonowaniu ważną rolę odgrywa nie tylko architektura, ale też struktura kategorii, podkategorii czy stron produktowych.

Prosty i przejrzysty układ witryny będzie atrakcyjny nie tylko dla googlebotów, ale też dla samych użytkowników. Optymalizacja serwisu – dobrze zoptymalizowany serwis umożliwia botom Google właściwe zrozumienie witryny oraz ułatwia im skanowanie strony. Zbyt długie ładowanie strony może przełożyć się na zmniejszenie ruchu sklepu internetowego.

Linki zewnętrzne i wewnętrzne – należy pamiętać, że ważna jest nie tylko ilość, ale też wartość i różnorodność linków. Adresy URL powinny usprawniać nawigację po stronie internetowej. Uszkodzone linki, które nie działają lub źle przekierowują użytkownika przyczynią się do niższej pozycji w rankingu wyszukiwania.

Odpowiednio dobrany content – czyli unikatowe treści, dobrze dobrane słowa kluczowe, prowadzenie bloga. Zarówno Google jak i potencjalni klienci cenią sobie dobry, oryginalny content.

Naprawa błędów technicznych – błędy sprawiają, że witryna jest nieprzyjazna zarówno dla botów jak i użytkowników.



Optymalizacja sklepu internetowego – o czym należy pamiętać?

Czym jest optymalizacja sklepu internetowego? Najprostsza definicja mówi o tym, że jest to proces, którego celem jest dostosowanie witryny do wymagań wyszukiwarek internetowych na przykład Google. Według statystyk e-commerce to właśnie Google jest używana przez ponad 93% internautów. Spełnianie wymogów wyszukiwarki to jednak nie wszystko. Dobra optymalizacja sklepów internetowych wymaga dobrych strategii SEO. Jakie czynniki negatywnie wpływają na optymalizację?

Brak frazy, którą potencjalny klient wpisuje w wyszukiwarce

Niska pozycja w rankingu – jeśli strona po wpisaniu danej frazy wyświetli się na dalszej pozycji, to klient może do niej nie dotrzeć, bo wybierze jedną z pierwszych propozycji wyszukiwarki.

Nieatrakcyjne treści – nawet będąc na pierwszym miejscu wyszukiwania można zniechęcić potencjalnych klientów, jeśli treści na stronie nie będą do nich odpowiednio dopasowane.

Optymalizacja sklepu internetowego to przede wszystkim przygotowanie strony na to, aby generowała jak największy ruch ze słów kluczowych. Chociaż nie wydaje się to procesem skomplikowanym, to warto pamiętać, że każdy użytkownik używać będzie innych fraz kluczowych, których mogą być tysiące. Dlatego dobre działania SEO to dobry audyt, analiza oraz przygotowanie strategii działań. Samodzielne prowadzenie tych działań może być nie tylko skomplikowane, ale też czasochłonne. Prawidłowo wdrażana strategia SEO może uchronić przed spadkami w rankingach oraz złym zarządzaniem budżetem. Jakich błędów należy się zatem wystrzegać?

Brak audytu

Brak analizy konkurencji

Brak strategii

Błędna analiza słów/fraz kluczowych

Złe zaplanowanie treści

Błędy techniczne na stronie

Brak linkowania wewnętrznego

Chcąc uniknąć powyższych błędów oraz mieć pewność, że biznes przyniesie zyski, warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, na przykład Neutrino, którzy zaplanują i wdrożą odpowiednie działania. Zwiększenie widoczności sklepu internetowego oraz aktywne i przemyślane wdrażanie strategii pozwoli nie tylko zwiększyć świadomość marki i dotrzeć do nowych klientów, ale też przełoży się bezpośrednio na wzrost sprzedaży, a tym samym zysków firmy.

