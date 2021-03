Początki reklamy w Internecie





Reklama w wyszukiwarce to strategia marketingowa polegająca na wykorzystaniu Internetu do pozyskiwania ruchu w witrynie internetowej, a także do wyświetlania informacji odpowiednim osobom. Reklama internetowa jest jednym z najskuteczniejszych sposobów do zwiększania zasięgu i znalezienia nowych klientów. Jej historia nie jest zbyt długa, bo pierwsze modele promocji w sieci pojawiły się w 1990 roku. Były to proste banery graficzne, które stały się z czasem standardem w przypadku małych i średnich firm. Od tego czasu sposoby reklamy bardzo mocno ewoluowały, co spowodowało, że dziś mamy do dyspozycji wiele formatów umożliwiających promowanie różnych usług i produktów. Ponadto możemy je kierować do wybranej grupy odbiorców, która będzie najbardziej skłonna do zrealizowania transakcji.

Jakie są rodzaje reklamy internetowej?





W obecnych czasach, dzięki postępowi technologicznemu i dostępności wielu narzędzi, mamy do dyspozycji kilka rodzajów reklam internetowych, które pomagają skutecznie zdobywać nowych kontrahentów i budować świadomość marki. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych rodzajów reklamy internetowej.

Reklama w wyszukiwarce internetowej

Jedną z najpopularniejszych i najskuteczniejszych form reklamy, jest ta prezentowana w wyszukiwarce (Google Ads). Można ją podzielić na płatne linki sponsorowane oraz bezpłatne, za które odpowiada pozycjonowanie stron internetowych. Główną zaletą reklamy internetowej w wyszukiwarce jest to, że odpowiada ona na zapytania potencjalnych klientów. Dzięki temu możemy szybko dotrzeć do wybranej grupy odbiorców, którzy poszukują konkretnych produktów i usług. Bezpłatne reklamy wymagają poświęcenia więcej czasu i wiedzy oraz praktyki. Jest to proces czasochłonny, ale dający bardzo dobre efekty w dłuższej perspektywie czasu. Wypromowanie firmowej witryny na pierwszą stronę wyników wyszukiwania zdecydowanie pomaga zdobywać nowych kontrahentów i generować zyski.

Reklama w mediach społecznościowych

Media społecznościowe odgrywają w naszym życiu coraz większą rolę. Spędzamy w nich każdą swoją wolną chwilę, dzielimy się nowinkami z życia prywatnego, obserwujemy poczynania naszych ulubionych sklepów i szukamy promocji. Dzięki serwisom społecznościowym można bardzo szybko wypromować swoją markę i dotrzeć do grona zaufanych klientów. Dodatkowo reklamę możemy kierować do użytkowników, uwzględniając przy tym ich wiek, płeć, czy też lokalizację.

Artykuły sponsorowane

Coraz częstszą formą promocji stają się artykuły sponsorowane, które publikowane są na różnego rodzaju stronach. Wybierając strony branżowe, ogólnotematyczne, czy miejskie, mamy możliwość przekazać wartościową treść czytelnikom. Wpływa to pozytywnie na odbiór marki w oczach klientów oraz widoczność strony internetowej w wyszukiwarce. Prowadząc własną witrynę, warto zadbać o bloga, który dodatkowo pomoże rozreklamować sklep lub stronę firmową.

Ile kosztuje reklama w wyszukiwarce?





Reklama w wyszukiwarce może kosztować kilkaset złotych, ale największe firmy na świecie wydają na nie nawet po kilkaset tysięcy. Taka rozbieżność wynika głównie z tego, co chcemy osiągnąć, do kogo ma być skierowana reklama, gdzie ma być ona wyświetlana oraz jaki ma mieć ona zasięg. Najlepszym rozwiązaniem jest wygospodarowanie budżetu w taki sposób, aby reklamę umieścić w jak największej liczbie miejsc. To zdecydowanie podniesie jej zasięgi i sprawi, że więcej klientów będzie trafiać na naszą stronę. W samej wyszukiwarce internetowej jest kilka rodzajów promocji, a doliczając do tego media społecznościowe, liczba ta zaczyna robić się jeszcze większa. Jeśli sami nie mamy czasu ani umiejętności, to możemy skorzystać z usług doświadczonej agencji SEM, która w kompleksowy i profesjonalny sposób zajmie się promocją strony firmowej.

Czy warto korzystać z usług agencji SEM?





Takie pytanie zadaje sobie wielu właścicieli firm i osób pracujących w dziale marketingu. Agencja SEM pozwala zaoszczędzać czas, który będziemy mogli przeznaczyć na inne prace, a profesjonaliści zajmą się efektywną reklamą, która zacznie generować dodatkowe zyski ze sprzedaży w sieci. Należy pamiętać, że kampanie Google Ads i pozycjonowanie SEO to ciągła nauka. W związku z tym, bardzo często bardzo trudne jest dostarczyć właściwe szkolenia dla osób wewnątrz organizacji.

Dlaczego warto wybrać reklamę w wyszukiwarce





Reklama w wyszukiwarce i budowanie świadomości marki to obowiązek każdego przedsiębiorcy w obecnych czasach. Jeśli chcemy zdobywać kolejnych klientów nie możemy zapominać o digital marketingu. Znalezienie odpowiedniego narzędzia do promocji, a także stałe kontrolowanie oraz optymalizacja reklamy, pozwolą nam na pozyskiwanie nie tylko nowych kontrahentów, ale także liczyć zyski ze sprzedaży produktów i usług. Dlaczego jeszcze warto korzystać z reklamy w wyszukiwarce?

Zwiększenie rozpoznawalności marki

Inwestycje związane z reklamą firmy w Internecie to możliwości zwiększenia rozpoznawalności marki oraz jej produktów i usług. Warto tutaj uwzględnić moc SEO, a także mediów społecznościowych, które odpowiednio prowadzone pozwalają zyskiwać nowych kontrahentów zainteresowanych współpracą i dokonujących transakcji. Oczywiście pozyskiwanie to jedno, a drugie to jeszcze utrzymanie ich. Niemniej dzięki reklamie internetowej przedsiębiorstwo ma możliwość bardzo szybkiego rozwoju, bardzo niskim kosztem, często nawet zerowym, nie biorąc pod uwagę czasu.

Zwiększenie sprzedaży

Dzisiejsze oblicze rynku internetowego w głównej mierze kształtują konsumenci. Coraz częściej wybierają oni sklepy online niż stacjonarne. Jeśli chcemy, aby klienci zainteresowali się naszą marką, to powinniśmy wejść na ścieżkę biznesu internetowego. Dopasowanie modelu biznesowego otworzy nam ogromne możliwości, ponieważ reklama internetowa działa globalnie i nie jest zależna od położenia demograficznego, co przekłada się na to, że można mieć klientów z całego świata. W powszechnej ocenie uważa się, że firmy korzystające z digital marketingu generują nawet trzy razy wyższe przychody.

Możliwość dopasowania grupy docelowej

Reklamy w wyszukiwarce umożliwiają dopasowanie oferty do grupy odbiorców przy pomocy konkretnych narzędzi. Jeśli nasze kampanie reklamowe nie są ukierunkowane na potencjalnych klientów to w efekcie większość z odwiedzających będzie wychodzić ze strony firmowej bez dokonania żadnej transakcji. Reklama, która będzie skierowana na konkretnego odbiorcę będzie nawet ośmiokrotnie efektywniejsza.

Niższe koszty

Reklama w wyszukiwarce jest zdecydowanie tańsza i mniej czasochłonna niż przekazy tworzone w mediach masowych jak telewizja, radio, czy druk. Ponadto mają one znacznie większy zasięg i umożliwiają natychmiastowe dotarcie do potencjalnego klienta. Stworzenie reklamy od pomysłu do jej wdrożenia trwa zaledwie moment, co w porównaniu do tradycyjnego przekazu jest bardzo wygodnym ułatwieniem.

Budowanie pozytywnego wizerunku marki

Budowanie pozytywnego wizerunku marki jest procesem, który trwa nieustannie. Dzięki odpowiednim narzędziom możemy założyć wizytówkę własnej firmy, wpisać się do branżowych katalogów, czy stworzyć profil w mediach społecznościowych. Regularne tworzenie postów i odpowiadanie w komentarzach przyniesie efekty w postaci większej liczby zainteresowanych, z których część z nich z pewnością dokona zakupu. Nie potrzeba do tego nic poza dyspozycyjnością i systematycznym działaniem. Dzięki temu pokażemy naszym klientom, że zależy nam na ich opinii i poczują się oni ważniejsi, co także docenią.

Stawianie firmy jako eksperta w branży

Reklama w wyszukiwarce daje dużo możliwości zyskania większej popularności. Jedną z nich jest budowanie wizerunku firmy, jako eksperta w danej dziedzinie czy branży. To sprawi, że marka będzie traktowana jako autorytet i wzbudzi większe zaufanie. Zrobić to można poprzez prowadzenie bloga, na którym będą opisywane tematy z branży. Należy przy tym zadbać o wysoką jakość tekstów pod względem merytorycznym. Dzięki takim działaniom nasza firma szybko stanie się ekspertem w niektórych kwestiach, co sprawi, że potencjalni klienci będą częściej wracali na zakupy.

