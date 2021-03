Grupa naTemat zaprasza czytelników do współtworzenia treści

Grupa naTemat ma za sobą pierwsze dziennikarskie realizacje stworzone z wykorzystaniem BRID – nowego, angażującego czytelników narzędzia, które pozwala współdecydować o tworzonych przez redakcję materiałach, takich jak pogłębione artykuły i wywiady, reportaże, podcasty oraz produkcje wideo.

Poprzez BRID redakcja wchodzi w interakcję z czytelnikami, którzy głosując mogą wybierać interesującą ich tematykę do reporterskiego pogłębienia. Realizując rolę medium zaangażowanego, naTemat proponuje czytelnikom tematy istotne społecznie, nieoczywiste i unikatowe, ale również takie, które są pewnym wyzwaniem w realizacji, a także ambitne oraz wyszukane. Użytkownicy mogą wspierać przedsięwzięcie finansowo (poprzez system mikropłatności), przez co czynnie uczestniczą w procesie nie tylko decyzji o wyborze tematu, ale i samej realizacji dziennikarskich treści. To podejście do współpracy pomiędzy redakcją a odbiorcami zostało docenione i sfinansowane przez Google Digital News Initiative.

BRID to jednak nie tylko platforma angażowania czytelników w tworzone materiały - to również nowa przestrzeń do współpracy z projektami i kampaniami uwzględniającymi społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR – corporate social responsibility). BRID pozycjonuje się w roli medium silnie wspierającego firmy angażujące się w tematykę ekologii, praw człowieka, sprawiedliwych praktyk rynkowych etc.

– BRID w naTemat jest miejscem, w którym nasi partnerzy będą mogli podzielić się z czytelnikami swoimi działaniami wspierającymi interes społeczny, ale przede wszystkim zaangażować ich w swoje inicjatywy. Jednocześnie głosy czytelników są świetnym komunikatem dla Klienta na temat tego, które z obszarów CSR są najbardziej doceniane przez społeczeństwo. Widzimy BRID jako swoisty mecenat polskiego CSR – mówi Michał Mańkowski, redaktor naczelny naTemat.pl i członek zarządu.

Pierwszym partnerem, który zdecydował się na współpracę z naTemat w ramach BRID, jest Bank BNP Paribas.

– Bank BNP Paribas podejmuje wiele działań uwzględniających m.in. interes społeczny. W ramach współpracy z bankiem opracowaliśmy trzy propozycje materiałów dziennikarskich, które zostały przedstawione czytelnikom, na które mogą głosować na stronie głównej serwisu. Internauci mogą wybrać, o jakim aspekcie CSR banku chcą się dowiedzieć więcej i tym samym stwierdzić, którą z gałęzi uważają za najistotniejszą – podkreśla Piotr Rodzik, manager projektu.

– Pierwszy z zaproponowanych tematów dotyczy projektu Banku BNP Paribas na rzecz polskich wspólnot mieszkaniowych. Chcemy pokazać jak dzięki wsparciu banku budynki wielorodzinne w naszym kraju mogą oszczędzać energię, być bardziej eko, a jednocześnie stać się tańszymi w utrzymaniu, co oczywiście pozytywnie przełoży się na wysokość czynszu. W ramach drugiej propozycji chcemy zaprezentować czytelnikom program stypendialny „Klasa”, który bank realizuje od 19 lat wspierając uzdolnioną młodzież z mniejszych miejscowości i wsi. W trzecim materiale znajdą się informacje o tym, jak dzięki programom Banku BNP Paribas zmienia się polska wieś, stając się bardziej nowoczesną i ekologiczną – tłumaczy Rodzik.

Finalnie temat, który zostanie zrealizowany, wybiorą internauci w drodze głosowania.

Można je znaleźć na stronie głównej naTemat.pl oraz na brid.natemat.pl.

Dotychczas czytelnicy naTemat zagłosowali na materiały ze stacji meteorologicznej na Kasprowym Wierchu oraz reportaż o sytuacji polskich przedsiębiorców w dobie pandemii.

Materiał Promocyjny