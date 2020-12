Skuteczne pozycjonowanie - na czym polega?

SEO jest skuteczne, jedynie gdy jest przeprowadzone w oparciu o przemyślaną strategię. Nieefektywne działania sprawiają, że zainteresowanie witryną spada, a niekiedy dochodzi wręcz do blokady strony przez Google. Jak powinny wyglądać skuteczne działania pozycjonerskie? Co się na nie składa?

Jakie są główne cele SEO?

Głównym celem SEO jest pozyskiwanie ruchu na stronie, pochodzącego od użytkowników, którzy poszukują konkretnych treści. Podstawowym elementem pozycjonowania jest zatem przedstawianie użytkownikom contentu zgodnego z wpisywanymi przez nich frazami. Uzyskanie takiego efektu jest możliwe, dzięki dokładnemu przeanalizowaniu przypadku i ustaleniu strategii, a następnie zoptymalizowaniu kodu i wdrożeniu AMP. Dodatkowo skuteczni pozycjonerzy obudowują strony i podstrony oraz tworzą na nich kontent, w przyszłości przygotowując raporty z funkcjonowania wszystkich wdrożonych działań. W razie potrzeby dokonuje się kolejnej optymalizacji strony. Takie podejście do SEO sprawia, że generuje się optymalny ruch na stronie, a podniesienie konwersji i osiąganie długoterminowych sukcesów staje się faktem.

Kampanie, które trafiają tam, gdzie powinny

W pozycjonowaniu ważne jest odpowiednie targetowanie. Kampanie RTB wykonywane między innymi przez https://datamasters.pl służą do wybierania spośród randomowych użytkowników wyłącznie tych, do których ma dotrzeć przekaz. Dzięki temu ogranicza się wydatki na mało efektywne działania i stawia się tylko na tę grupę, która może być zainteresowana ofertą.

Targetowanie ułatwia metoda programmatic, która jest zautomatyzowanym sposób zakupu reklamy online. Głównymi korzyściami używania programmatic i tworzenia kampanii RTB są efektywność czasu i kosztów, docieranie do grupy docelowej, podniesienie konwersji oraz zwiększenie zasięgu marki i produktu. Wszystko to sprawia, że reklama w Google i pozycjonowanie są skuteczniejsze.

Pozycjonowanie on-page

Co jeszcze składa się na sukces SEO? Przeważają o nim działania prowadzone on-page i off-page. Pozycjonowanie on-page to inaczej pozycjonowanie na stronie. Jest to część działań SEO, która rozpoczyna się od analizy strony i jej umiejscowienia w rankingu Google. Algorytm Google ocenia witryny na podstawie ponad 200 niezależnych czynników, między innymi nagłówków, meta-tagów oraz słów kluczowych znajdujących się w tekstach. Inne elementy brane pod uwagę przez wyszukiwarkę to linki przychodzące do witryny oraz wpisy na jej temat pojawiające się w mediach społecznościowych.

Część czynników ocenianych przez Google jest zależna od właściciela strony, jednak pozostałe przeciwnie. Aby zwiększyć skuteczność SEO, powinno się skupić przede wszystkim na tych elementach, które twórca witryny może zmienić u siebie.

Poprawa kodu strony podnosi ocenę witryny w rankingu Google szybko i w zauważalny sposób. Dzięki optymalizacji witryny od strony technicznej umożliwia się wyszukiwanie robotom różnych zasobów na stronie i jej swobodne skanowanie w celu umieszczania witryny w indeksach wyszukiwarki.

Pozycjonowanie on-page obejmuje również rozplanowanie podstron i linkowania wewnętrznego, przygotowanie wartościowego content oraz dbałość o prawidłowe działanie wszystkich elementów strony. W ten sposób poprawia się widoczność strony w Google, dlatego od działań tego typu zaczyna się wszelkie kampanie SEO.

Pozycjonowanie off-page

Po zakończeniu działań na stronie powinno się rozpocząć działania wykraczające poza zakres pozycjonowanej witryny. Kampanie off-page odbywają się poza stroną internetową, a ich efektywność jest ściśle powiązana z wcześniejszym dokładnym zoptymalizowaniem witryny w ramach strategii on-page. Poza stroną buduje się głównie linki przychodzące do strony, tworzy się zasięg w mediach społecznościowych oraz zdobywa się zaufanie użytkowników do witryny i prezentowanej na niej treści. Dodatkowo w ramach działań SEO off-page wykorzystuje się kampanie Adwords, które podnoszą wiarygodność i autorytet strony.

Działania SEO off-page powinny być jak najlepiej stargetowane, by uniknąć niepotrzebnego zwiększania kosztów kampanii. Pozyskiwanie linków z nieodpowiednich stron oraz budowanie zasięgu w social mediach w nieprzemyślany sposób jest nieefektywne, nawet gdy wydaje się na nie kilka tysięcy złotych miesięcznie. Znacznie tańsza, lecz dobrze stargetowana kampania, przynosi znakomite rezultaty, a jej efektywność w przeliczeniu na koszty jest olbrzymia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o skutecznym SEO, zapoznaj się z ofertą https://datamasters.pl/pozycjonowanie-seo-sem/. Dowiesz się tam, jak wypromować Twoją witrynę i osiągnąć zamierzone cele biznesowe.

