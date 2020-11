Fachowiec przez Internet? – Rozwiązanie idealne na trudne czasy!

Okazuje się, że wręcz fenomenalnie. W dobie znacznego utrudnienia kontaktów z osobami trzecimi możliwość rejestracji wizyty fachowca w sposób całkowicie zdalny zdała swój egzamin. Serwis Usterka.pl zatrudnia fachowców pod własną marką, pozwalając klientom indywidualnym i biznesowym na wybranie konkretnej godziny wizyty serwisanta. Cały proces rejestracji jest zautomatyzowany, eliminując tym samym możliwość popełnienia typowo ludzkich błędów.

Czym zajmują się specjaliści z Usterki?





Zakres działań serwisantów z platformy Usterka.pl rozrasta się z miesiąca na miesiąc. Cieszące się z największą popularnością obszary pracy fachowców to oczywiście naprawa sprzętu AGD, tj. lodówek, zmywarek, pralek oraz piekarników. Ponadto, zespół Usterki gwarantuje fachową pomoc przy instalacjach elektrycznych, instalacjach hydraulicznych oraz instalacjach gazowych. Problemem nie będą również awarie sprzętu komputerowego, klimatyzacji, a nawet kłopoty z drzwiami lub zawiasami. Z uwagi na zakres umiejętności fachowców i wiele części zamiennych na wyposażeniu, większość napraw kończy się podczas pierwszej wizyty.

Jak dostać się do zespołu Usterki? Rekrutacja serwisantów odbywa się pod ścisłym nadzorem, umożliwiając wybór fachowców z pełnymi kwalifikacjami oraz szerokim wachlarzem umiejętności. Spróbować dostać się do zespołu Usterki może każdy, najlepiej poprzez wysłanie swojego zgłoszenia na stronie usterki (link rekrutacyjny w stopce serwisu).

Jak zamówić fachowca od sprzętu AGD przez Internet?





Rejestracja pierwszej (oraz każdej kolejnej) wizyty odbywa się w prawdziwie innowacyjnym stylu. Jest przejrzyście, prosto i całkowicie intuicyjnie. Cały proces umówienia wizyty rozpoczynamy od wypełnienia formularza na stronie Usterka.pl. Klient poszukujący serwisanta podaje w formularzu swój adres, a następnie wskazuje, która dziedzina fachowej pomocy go interesuje. Rejestracja wizyty kończy się wyborem odpowiadającej klientowi godziny, wyświetlając dostępne terminy w formie wygodnej listy

Warto zaznaczyć, że przywiązanie zespołu Usterki do hasła „dostępność” często oznacza wolne terminy jeszcze tego samego dnia. Wygoda i swoboda w decydowaniu o godzinie wizyty to z pewnością jedna z największych zalet rezerwacji fachowej pomocy przez Internet.

Jak długiego oczekiwania wymaga naprawa pralek?





Dostępność to jedno, ale co z czasem realizacji? Większość napraw realizowanych przez fachowców z Usterki kończy się już podczas pierwszej wizyty. Koszt godzinnej wizyty oscyluje w okolicach 139 złotych, do której czasem zostaje doliczona opłata za dojazd. Liczne części zamienne w autach serwisantów ułatwiają naprawę sprzętu na miejscu, bez konieczności zamawiania nowych części i umawiania ponownego spotkania. Zarówno naprawa pralek, jak i naprawa zmywarek czy piekarników odbywa się w ekspresowym tempie. Co najważniejsze, serwisanci z Usterka.pl dbają o zalecenia sanitarne, a każdej wizycie towarzyszy maseczka ochronna, rękawiczki oraz płyn dezynfekujący.

Przyjemny i nieinwazyjny kontakt z serwisantem





Jedna z największych bolączek szeroko pojętego rynku fachowców to niewątpliwie bariera komunikacyjna między klientem a serwisantem. Model funkcjonowania serwisu Usterka.pl znacząco ułatwia błyskawiczny kontakt z fachowcem, biurem obsługi klienta oraz działem logistycznym. Umówienie kolejnej wizyty odbywa się automatycznie poprzez wiadomość SMS z linkiem do rejestracji, a klient od samego początku posiada pełny wgląd w koszty naprawy i termin realizacji zamówienia. Po zakończeniu zlecenia, klient ma szansę ocenić pracę serwisanta, ułatwiając serwisowi weryfikację pracowników i ciągły wzrost jakości świadczonych usług.

Czy fachowiec umawiany przez Internet to przyszłość?





Model prezentowany przez serwis Usterka.pl zaskakuje i daje nam idealny wgląd w przyszłość rynku fachowców. Coraz więcej z nas zdaje się pilnować faktycznej jakości usług specjalistycznych, ceniąc sobie swój czas oraz pieniądze. Przykład serwisantów z Usterki pokazuje wyjątkowo jasno, że cyfryzacja systemu rejestracji i skupienie sił na rekrutacji i logistyce sprawdza się idealnie w obecnych czasach.

Usterka.pl obsługuje obecnie wszystkie większe miasta w Polsce, z dnia na dzień powiększając załogę w każdym obsługiwanym mieście. Działanie w zgodzie z ideą, według której zadowolenie klienta jest najważniejsze, umożliwiło serwisowi wybicie się ponad wszelką konkurencję. Sądzimy, że tysiące realizacji i wciąż rosnąca renoma Usterki to idealna odpowiedź na pytanie o przyszłość sektora fachowców.

Materiał Promocyjny