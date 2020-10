Przyciski radiowe w inteligentnym domu

Składają się one z dwóch urządzeń – odbiorników oraz nadajników, które często występują w formie specjalnych przycisków. To one posłużą użytkownikowi końcowemu do załączania konkretnych procesów, a także sterowania pracą instalacji i sprzętów, z którymi współpracują.

Co to jest przycisk radiowy?

Do czynienia mamy z nadajnikami zdalnego sterowania, które oferowane są w wersjach sieciowych i bateryjnych. Szczególnie zalecane są te drugie. Dlaczego? Ponieważ wyróżniają się banalnym wręcz montażem. Mogą znaleźć się wszędzie w zasięgu własnego działania.

Warto nadmienić, że przyciski radiowe mogą być stosowane zarówno na etapie tworzenia instalacji elektrycznej, jak i w już istniejących budynkach. Kolejną zaletą przycisków radiowych jest fakt, iż z reguły wyróżniają się bardzo estetycznym wyglądem. Występują w różnych kolorach i stylach – sporą popularnością cieszą się chociażby przyciski szklane, które okażą się ozdobą każdego pomieszczenia. A zwłaszcza tych utrzymanych w stylu nowoczesnym.

Do czego służą przyciski radiowe?

Po wskazaniu, czym dokładnie są przyciski, możemy przejść do przedstawiania ich kolejnej zalety. Tym razem związanej ze sposobem (a raczej zakresem) działania. Jak się bowiem okazuje, tego typu nadajniki doskonale sprawdzą się podczas sterowania praktycznie każdym urządzeniem dostępnym w domu, nie tylko oświetleniem!

Wszystko za sprawą obsługi technologii radiowej. Dzięki niej, w jednym systemie zintegrowanych może zostać wiele różnych elementów. Pozwala to na połączenie przycisków między innymi z:

roletami,

żaluzjami,

markizami,

bramami wjazdowymi i garażowymi,

furtkami,

wentylacją,

W zależności do rodzaju przycisku, umożliwia on niezależne sterowanie dwoma lub czterema odbiornikami. Co więcej, mogą być to także całe grupy odbiorników – ich liczba w ramach jednej grupy jest dowolna. Wszystko to pozostawia nam prawdziwy ogrom możliwości. Przy użyciu przycisków jesteśmy w stanie zarządzać wieloma procesami zachodzącymi w domu.

Jak wybrać przyciski radiowe do domu?

Skoro przeszliśmy już przez charakterystykę omawianych produktów, należy zaznaczyć, że na rynku oferowane są one w różnych konfiguracjach. Z tego też względu, przez ich zakupem warto dokładniej przyjrzeć się poszczególnym parametrom technicznym. W ten sposób łatwiej nam będzie dobrać konkretne rozwiązania do potrzeb domowników.

Typ. Najczęściej polecane są obecnie przyciski bateryjne i trudno się temu dziwić. Prostota montażu tych produktów sprawia, że skorzystać z nich można w każdej chwili. Co istotne, dzielą się one na dwie kategorie – przyciski 2-kanałowe oraz 4-kanałowe. Liczba kanałów odpowiada liczbie odbiorników (lub grup odbiorników), z którymi przycisk może współpracować.

Bardzo ważny parametr, który mówi o tym, w jakiej odległości nadajnik może znajdować się od odbiornika. W przypadku nowoczesnych przycisków radiowych wartość ta wynosi aż 100 metrów. Rzeczywisty zasięg może się jednak różnić w zależności od obecności czynników zakłócających sygnał (np. inne nadajniki, linie energetyczne). Funkcje. Może być ich wiele, jednak trzeba pamiętać, że są zależne od sterowanego odbiornika. Wśród tych najważniejszych znajdzie się między innymi wyzwalanie funkcji czasowych, rozjaśnianie i ściemnianie światła, podnoszenie i opuszczanie rolet czy optyczna sygnalizacja nadawania.

Nie można zapomnieć też o materiale, z jakiego przycisk został wykonany, jak również o jego designie. Na niektórych produktach znaleźć mogą się także specjalne napisy oraz infografiki. Nowoczesne nadajniki, jakimi bez wątpienia są przyciski radiowe, to elementy, dzięki którym sterowanie funkcjami inteligentnego domu okaże się znacznie łatwiejsze i przyjemniejsze. Ze względu na ich bogatą funkcjonalność oraz prosty montaż, warto się nimi zainteresować.

