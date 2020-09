FIFA 21 - czego możemy się spodziewać?

W tym roku, jak i w latach poprzednich Electronic Arts Sports przygotowało prawdziwą ucztę dla wszystkich graczy. Mowa tu oczywiście o zbliżającej się wielkimi krokami premierze FIFA 21. Na ten moment większość fanów piłkarskich rozgrywek czeka z niecierpliwością już od wielu miesięcy. Nie jest tajemnicą bowiem, że EA Sports z każdą kolejną edycją kultowej gry zaskakuje nas coraz bardziej. Każdy z pewnością przyzna, że każde najnowsze wydanie bije na głowę poprzednie. To właśnie z tego powodu, premiera wzbudza tak dużą ciekawość i ekscytację. Wiemy na pewno, że FIFA 21 ma zapewnić nam jeszcze lepsze wrażenia. Co więcej, podobno wprowadzono także pewne poprawki, które skutecznie poprawią komfort oraz jakość gry. Sprawdźmy więc, jakich zmian możemy się spodziewać. Kiedy dostępna będzie fifa 21 na xbox?

FIFA 21 - kiedy premiera?





Jeśli chodzi o wszelkie premiery, ten rok przyniósł nam naprawdę sporo niespodzianek. I to wcale nie takich przyjemnych. Podobnie było także z grą FIFA 21. Electronic Arts Sports przez lata przyzwyczaił graczy, że najnowsze wydania gier z serii FIFA pojawiają się w sprzedaży na początku września. Jakież więc było nasze rozczarowanie, gdy dowiedzieliśmy się, że w tym toku tradycja ta nie zostanie zachowana. Oczywiście warto zaznaczyć, że w tym przypadku wina nie leży jednak po stronie EA Sports. Tutaj nie możemy skierować żadnych zarzutów. Jak łatwo się domyślić, wszystkiemu winna jest oczywiście pandemia Covid-19. To właśnie przez nią wszystkie terminy się przesunęły. Możemy jednak się cieszyć, gdyż w przeciwieństwie do wielu innych premier, wydanie gry FIFA 21 przesunięto jedynie o miesiąc. Tym samym będziemy mogli nabyć ją już od 6 października 2020 roku. To już naprawdę całkiem niedługo. Miejmy więc nadzieję, że cierpliwość popłaca.

FIFA 21 - co się zmieni?





Zawsze, kiedy zbliża się premiera najnowszej gry z serii fifa, pojawia się wiele pytań dotyczących ulepszeń. Gracze zastanawiają się, co nowego pojawi się w odświeżonej grze. W tej kwestii EA Sports nigdy nas nie zawodzi i za każdym razem serwuje nam wiele dodatkowych wrażeń, a co najważniejsze, doskonale wyciąga wnioski związane z błędami, jakie pojawiały się w edycjach poprzednich. W tym roku także możemy spodziewać się kilku bardzo istotnych poprawek i zaskakujących nowości. Wiemy już na pewno, że FIFA 21 w końcu zaserwuje nam całkiem nowy system podań pomiędzy piłkarzami. Jest to wprawdzie kwestia techniczna, jednak w przeszłości większość graczy bardzo skarżyła się na nieprawidłowości związane z brakiem precyzji oraz częstymi pomyłkami przy podawaniu piłki. Ta korekta może znacznie usprawnić grę oraz polepszyć jej jakość.

W FIFA 21 możemy spodziewać się także wielu usprawnień związanych z trybem kariery. Jest to bowiem jeden z najważniejszych trybów gry, a już od jakiegoś czasu prosił się on wręcz o zastosowania zmian. Najnowsza FIFA będzie wyposażona między innymi w system trenowania i rozwijania piłkarzy, a także pozwoli na aktywne treningi grupowe. Co więcej, rozbudowie poddany został także model transferów. Dzięki temu gra ta będzie doskonale oddawać piłkarskie realia.

Mówiąc o zmianach i ulepszeniach, nie możemy pominąć jednej ważnej kwestii, czyli grafiki. FIFA 21 ma zapewnić nam jeszcze lepsze wrażenia wizualne. EA Sports zapowiedziało, że postacie najnowsza gra będzie jeszcze bardziej realistyczna, dzięki czemu zapewni graczom autentyczne wrażenia.

FIFA 21 na Xbox One i PS4





Najnowsza FIFA 21 pojawi się na sklepowych półkach 6 października 2020 roku. Jak zawsze dostępne będą różne jej edycje. Tym razem gra trafi na PC, a także na konsole Xbox One oraz PS4. To jednak nie wszystko. Każdy gracz wie z pewnością, że już w listopadzie na rynku pojawić się mają najnowsze konsole Xbox Series X oraz PS5. EA Sports przewidziało, że na pewno wiele osób zdecyduje się na zakup nowego sprzętu. W związku z tym każda fifa 21 na ps4 oraz na Xbox One będzie posiadała aktualizację, dzięki której bez problemu będziemy mogli grać w nią na nowej konsoli. Co więcej, wersje te będą dysponować jeszcze lepszymi parametrami graficznymi. Warto podkreślić też, że po aktualizacji zachowane zostaną wszystkie nasze postępy w grze.

FIFA 21 - gdzie można kupić?





FIFA to obecnie jedna z najpopularniejszych gier na całym świecie. Nie powinno więc nikogo dziwić, że najwierniejsi fani próbują kupić ją już od kilku tygodni. Na sklepowych półkach FIFA 21 pojawi się wprawdzie już na początku października. Jednak jeśli zależy nam, by nabyć ją nieco wcześniej, to istnieje taka szansa. Dobrą wiadomością dla osób, które nie mogą doczekać się już premiery gry FIFA 21, jest fakt, że kupić można ją już dziś. W wielu sklepach dostępna jest bowiem opcja przedsprzedaży. Jeśli chcemy mieć więc pewność, że FIFA trafi w nasze ręce dokładnie 6 października, to koniecznie skorzystajmy z tej możliwości.

Materiał Promocyjny