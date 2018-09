Facebook Watch zapowiada swój drugi serial. Zagra Catherine Zeta-Jones

Nowa platforma Facebooka do oglądania programów wideo zapowiedziała swój drugi autorski serial. Premiera "Queen America" z Catherine Zetą-Jones w roli głównej planowana jest na 21 listopada - pisze Onet.

Akcja komedii "Queen America" toczy się w Tulsie w Oklahomie. Catherine Zeta-Jones wciela się w postać Vicki Ellis, słynną i bezwzględną organizatorkę wyborów miss. Jej reputacja zawiśnie na włosku, kiedy królową piękności będzie musiała uczynić krnąbrną Samanthę Stone.

W serialu platformy Facebook Watch zobaczymy także: Judith Light, Victorię Justice, Jennifer Westfeldt, Isabelle Amarę, Teagle Bougere, Molly Price, Megan West oraz Ranę Roy.

Facebook Watch to nowa usługa w popularnym serwisie społecznościowym. Dostępne są na niej oryginalne treści wideo od zewnętrznych wydawców i producentów. W ofercie Watch początkowo znalazły się materiały pochodzące m.in. od National Geographic, Hearsta, Tastemade oraz Business Insidera. Wśród partnerów projektu są między innymi ABC News, CNN, Fox News Channel oraz Univision.

To już drugi serial oryginalny Facebook Watch. Pierwszy to produkcja "Sorry For Your Loss" z Elizabeth Olsen.