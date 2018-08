Fortnite krytykuje Google. „Naraziliście graczy na niebezpieczeństwo”

W ostatni piątek Google ujawniło groźną lukę w instalatorze gry Fortnite w wersji na Androida. Cyberprzestępcy mogli za jej sprawą instalować na urządzeniu użytkownika dowolną aplikację, również zawierającą wirusy. Epic Games o błędzie wiedziało już wcześniej i przygotowało aktualizację systemu. Problem w tym, że Google podał informację o luce publicznie jeszcze zanim wielu użytkowników zdążyło pobrać poprawioną wersję instalatora.

Założyciel i główny programista studia, Tim Sweeney, ostro skrytykował Google za zbyt pochopną akcję, która mogły narazić graczy na niebezpieczeństwo.

„Android jest otwartą platformą. Wypuściliśmy na niego oprogramowanie. Kiedy Google zidentyfikował lukę w zabezpieczeniu, pracowaliśmy dzień i noc (dosłownie), by ją naprawić i wypuścić aktualizację. Jedyną nieodpowiedzialną rzeczą tu jest błyskawiczne ujawnienie przez Google szczegółów technicznych” – napisał Sweeney na Twitterze.

Android is an open platform. We released software for it. When Google identified a security flaw, we worked around the clock (literally) to fix it and release an update.



The only irresponsible thing here is Google’s rapid public release of technical details.