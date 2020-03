Prywatna polisa a walka z koronawirusem. Za co zapłacą?

Warto sprawdzić: Co walka z koronawirusem oznacza dla naszych portfeli

Hospitalizacja

To, czy i ile otrzymamy pieniędzy w przypadku zachorowania na koronawirusa, zależy od wykupionej polisy. Przeważnie ubezpieczenia na życie obejmują ubezpieczenie na wypadek naszej śmierci czy nieszczęśliwego wypadku. Jednak w towarzystwach można je poszerzyć, wykupując dodatkowe umowy. Można także wykupić określony wariant polisy, na przykład na wsparcie leczenia szpitalnego w chorobie. W takim wypadku uzyskamy zwrot pieniędzy za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowany określaną chorobą. Przeważnie pobyt w szpitalu musi trwać minimum trzy–cztery doby. Stawka liczona jest za każdy dzień pobytu w szpitalu i stanowi od 0,5 do 1 proc. sumy ubezpieczeniowej za dzień. Gdy suma ubezpieczeniowa wynosi 50 tys. zł, za każdy dzień pobytu w szpitalu uzyskamy 50–100 zł. Towarzystwa określają także maksymalną liczbę dni pobytu w szpitalu, np. w PZU jest to 90 dni.