Netflix, HBO GO, Canal +, Amazon Video. Co się bardziej opłaca

Gdy znudzi nam się oferta Cyfrowego Polsatu, a wypożyczalnie VOD nie proponują produkcji, które przykułyby naszą uwagę, Netflix z pewnością spełni nasze oczekiwania. Ta telewizja internetowa udostępnia obszerną bibliotekę dla polskich subskrybentów, którzy mają wgląd do niespełna 3,4 tys. filmów i seriali . Wśród nich na szczególną uwagę zasługują popularne ostatnio produkcje „The Crown” oraz „Gambit Królowej” z fenomenalnym udziałem Marcina Dorocińskiego. Dla niezdecydowanych istnieje możliwość dostępu do bezpłatnej subskrypcji na miesiąc, podczas której użytkownik sprawdzi czy oferta tej platformy spełnia jego oczekiwania.

Netflix to usługa przesyłania strumieniowego, dzięki której użytkownicy mogą korzystać z szerokiej oferty nagradzanych filmów, seriali, programów, oraz produkcji dokumentalnych za pośrednictwem urządzeń połączonych z Internetem – laptopa, tabletu, smartfona oraz telewizora z opcją Smart TV. Wysokość opłaty za miesiąc użytkowania zależy od pakietu, który wybraliśmy. Pakiet podstawowy to koszt 34 zł przy dostępie do wszystkich produkcji bez jakości HD. Przy takiej subskrypcji możemy korzystać z naszego konta tylko na jednym urządzeniu. Pakiet standard wynosi 43 zł miesięcznie przy dostępie do jakości HD oraz możliwości korzystania z dwóch urządzeń równocześnie. Najdroższy pakiet to koszt 52 zł miesięcznie przy 5 profilach, jakości HD oraz możliwości korzystania z 4 ekranów w tym samym czasie. Warto dodać, że użytkownicy mogą pobierać poszczególne odcinki lub filmy, a następnie oglądać je w trybie offline.