Złote inwestycje w ciężkich czasach. Najprostsze metody

Warto sprawdzić: Co walka z koronawirusem oznacza dla naszych portfeli

Na początku ubiegłego tygodnia notowania królewskiego metalu przebiły poziom 1700 dolarów, po raz pierwszy od 2013 r. Wszystko za sprawą paniki związanej z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa i jej potencjalnym wpływem na globalną gospodarkę. Obecnie cena złota oscyluje wokół 1550 dol. Według analityków spadek ceny wynika z faktu, iż inwestorzy musieli pozbywać się złota, aby uzupełnić depozyty zabezpieczające po ogromnych spadkach, jakie przeszły przez giełdy na całym świecie. Specjaliści są jednak zgodni, że perspektywy dla metalu pozostają dobre. Banki centralne na całym świecie obniżają stopy procentowe, aby łagodzić negatywny wpływ koronawirusa na gospodarkę, co będzie skutkować napływem kapitału na rynek złota.

Jedną z najprostszych metod inwestycji w fizyczne złoto jest zakup monet bulionowych. Zwane również lokacyjnymi monety te najczęściej wybijane są z czystego złota próby 9999. Oznacza to, że w odróżnieniu od monet numizmatycznych o zmianie ich ceny decydują notowania kruszcu. Do najpopularniejszych monet inwestycyjnych należą m.in. afrykański Kruggerand, kanadyjski Maple Leaf, austriacki Wiener Philharmoniker czy amerykański American Eagle. Monety te są rozpoznawane przez dilerów na całym świecie, więc nie ma większego problemu z ich odsprzedażą. Również Polska ma swoją unikatową monetę bulionową zwaną Orzeł Bielik, której emitentem jest NBP.

Kolejnym sposobem na inwestycję w złoto w fizycznej postaci jest zakup sztabek. Metoda ta jest jednak preferowana przez bardziej zamożnych inwestorów, bowiem cena jednokilogramowej sztabki to blisko 200 tys. zł. Oczywiście na rynku można znaleźć sztabki o mniejszej wadze: jednouncjowe i mniejsze, jednak inwestorzy z reguły preferują przy tej wadze zakup monety bulionowej.

Kolejną możliwością jest zakup ETF-ów, czyli funduszy, które mają za zadanie naśladować kurs kruszcu. Na światowym rynku istnieje wiele ETF-ów opartych o złoto. Fundusze te można zasadniczo podzielić na dwie grupy: te, które kupują i przechowują sztaby metalu, oraz te, które inwestują w złoto poprzez kontrakty terminowe. Jedne z najbardziej popularnych notowane są na amerykańskiej giełdzie, dlatego dla inwestorów nad Wisłą konieczne jest posiadanie rachunku w biurze maklerskim, które umożliwia klientom ekspozycje na zagraniczne rynki. Do największych ETF-ów należą m.in. SPDR Gold Shares, iShares Gold Trust czy Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Shares ETF.

Pośrednią ekspozycję na złoto pozwala również uzyskać zakup akcji spółek wydobywających kruszec. W tym przypadku również potrzebne jest konto maklerskie, które umożliwia zakup spółek notowanych na zagranicznych giełdach. Co prawda na GPW spółką, która wydobywa m.in. złoto, jest KGHM, jednak jego sprzedaż w ogólnych przychodach jest zbyt mała, aby determinowała notowania spółki. Największe spółki produkujące złoto notowane są na nowojorskiej giełdzie: Newmont Goldcorp, Barrick Gold, Freeport-McMoRan czy Agnico Eagle Mines. Inwestycja w „złote” spółki przynosi zazwyczaj wyższą stopę zwrotu niż zakup fizycznego złota, jednak jest również bardziej ryzykowna. Poza notowaniami kruszcu na cenę akcji wpływa również sytuacja na giełdzie, co w przypadku paniki na rynku mimo drogiego złota prowadzi do spadku notowań.