Na przekór koronawirusowi Polacy spędzą Święta na bogato

Co paradoksalne, to samo zjawisko tłumaczy również zupełnie inną postawę. Dbanie o środowisko może skłaniać do wydawania większych sum pieniędzy – prawie 1/3 respondentów badania uważa, że prezenty zgodne z podejściem sustainability są droższe, więc wyda więcej pieniędzy, niż może sobie na to pozwolić, tylko po to, by być „eko”. Jak się więc okazuje, pandemia ma tylko do pewnego stopnia wpływ na to, ile wydamy na tegoroczne Święta. Natomiast korona-kryzys może bardziej wpłynąć na to, u kogo zostawimy swoje pieniądze. 62 proc. konsumentów pytanych przez Intrum przyznaje, że po doświadczeniu kryzysu związanego z Covid-19 jest teraz bardziej skłonnych wspierać lokalne biznesy, niż to miało miejsce przed pandemią. Trzeba przyznać, że taka postawa – docenienie polskich, lokalnych firm, jest jednym z niewielu jej pozytywnych skutków.