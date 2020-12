Polski przemysł motoryzacyjny odrabia straty

Jak podaje branżowa firma analityczna AutomotiveSupplilers.pl, w okresie trzech kwartałów produkcja sprzedana w grupie pojazdów samochodowych, przyczep i naczep warta była 98,72 mld zł. To co prawda o 20,4 proc. mniej niż przed rokiem, ale jeszcze po dwóch pierwszych kwartałach spadek wynosił 30,1 proc. Było to efektem wyhamowania produkcji samochodów oraz części i komponentów. – W trzecim kwartale produkcja sprzedana była większa od tej przed rokiem o około 5 procent – mówi Rafał Orłowski, partner w AutomotiveSuppliers.pl.

Poniżej dalsza część artykułu