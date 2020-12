Sprzedaż samochodów w Polsce wzrośnie w 2021 r. o 10 proc.

Popyt na te ostatnie także wzrośnie, choć nieco mniej – o 8,6 proc. Na cały 2020 rok Samar prognozuje sprzedaż nowych samochodów osobowych na poziomie 425 tys. oraz dostawczych w liczbie 58 tys. Pandemia koronawirusa mocno poturbowała polski rynek nowych aut. Od stycznia do końca listopada zarejestrowano w Polsce niespełna 376,9 tys. samochodów osobowych. To o jedną czwartą mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Oznacza to skurczenie się rynku o 126,2 tys. aut. Listopad okazał się kolejnym miesiącem spadku w ujęciu rok do roku – sprzedano 41,7 tys. samochodów, o przeszło 8 proc. mniej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Wzrosła natomiast sprzedaż w porównaniu z październikiem – o 4 proc., co oznacza przyrost o 1,6 tys. aut. Jeśli jednak uwzględnić blisko 10-procentowy reeksport ok. 4,4 tys. sztuk, to faktyczna liczba aut, które trafiły na polski rynek, spada do 37,3 tys.

