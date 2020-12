Kierowcy ciężarówek z pierwszeństwem do szczepień na COVID-19?

Kierowcy zawodowi w czasie pandemii zostali uznani przez wiele państw za „pracowników kluczowych”. Nie ma się co dziwić, w końcu to od ich pracy zależy ciągłość dostaw towarów. Pierwszy europejski lockdown pokazał, że bez nich łańcuch dostaw nie istnieje. Z tego względu na świecie zaczęły się pojawiać pierwsze zalecenia od organów doradczych w kwestii kolejności szczepień. Jednym z przykładów mogą być Stany Zjednoczone, które sugerują, aby to właśnie kierowcy zawodowi jako jedna z pierwszych grup została poddana szczepieniom na COVID-19.

„Ponieważ przemysł transportowy jest wezwany do dostarczania szczepionek na terenie całego kraju, konieczne jest, aby kierowcy ciężarówek nadali priorytet dostępowi do szczepionki, aby zminimalizować możliwość opóźnień i zakłóceń w łańcuchu dostaw” – powiedział Bill Sullivan, Wiceprzewodniczący ATA Executive Vice President for Advocacy. Głosy za zaszczepieniem kierowców zawodowych płynął również od ekspertów z Uniwersytetów. Ekonomista z Uniwersytetu Minnesota-Morris, profesor oraz ekspert w dziedzinie przemysłu transportowego, Stephen Burks zauważył, że „Personel medyczny opiekujący się pacjentami COVID byłby pierwszy w kolejce, a to miałoby całkowicie sens. (…) Są też niezbędni pracownicy, tacy jak kierowcy ciężarówek i pracownicy sklepów spożywczych, którzy muszą być w kontakcie z ludźmi, aby podstawy gospodarki mogły być kontynuowane, nawet gdy mamy blokadę. Kierowcy ciężarówek zaliczają się do grupy niezbędnych pracowników”.