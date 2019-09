Z pociągu prostu do samochodu na prąd

Projekt zakłada, że pasażerowie kolei będą mogli rezerwować samochód z wyprzedzeniem, aby oczekiwał na podróżnego po przyjeździe do docelowej stacji . Kolejowy car-sharing ma być też dostępny dla miejscowych klientów, którzy mogliby korzystać z niego lokalnie. Jednak tylko dla pasażerów pociągów planowane są specjalne promocje. – System ma zachęcać nowych klientów do korzystania z kolei – zapowiada PKP.

To następny projekt, którym kolej ma wpisywać się w elektromobilność. Od ubiegłego roku PKP budują przy dworcach stacje ładowania samochodów elektrycznych. Do tej pory spółka uruchomiła osiem takich stacji. Cztery z nich zaczęły działać jesienią ub.r. To stacje przy dworcach: Katowice, Katowice Ligota, Częstochowa i Gliwice. Pozostałe – przy głównych dworcach w Opolu, we Wrocławiu, w Bydgoszczy oraz przy dworcu Warszawa Wschodnia – w połowie obecnego roku. W planach są jeszcze dwie: przy dworcach Gdynia Główna oraz Gdańsk Wrzeszcz. Inwestycje realizują dwie należące do PKP spółki: bydgoskie Kolejowe Zakłady Łączności oraz Telkol. To też jest przedsięwzięcie pilotażowe. Na razie ładowanie samochodów jest na nich darmowe. – Drugim etapem będzie wprowadzenie odpłatności. Zastanawiamy się na docelowym modelem biznesowym – mówi Stilger.