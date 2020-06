Fabryka Fiata w Tychach ruszy 16 czerwca

Kierownictwo FCA już kilkakrotnie przekładało termin uruchomienia: m.in. na 18 i 24 maja, następnie na 1 i 7 czerwca. Dwa dni przed tym ostatnim terminem przerwę wydłużono do 14 czerwca. Czerwcowy start produkcji w Tychach (zatrudniającą 2,2 tys. pracowników fabrykę przed przestojem opuszczało dziennie średnio ponad tysiąc aut) nie był wcale pewny przez głęboki spadek popytu. W kwietniu we Włoszech – to najważniejszy rynek dla tyskiego producenta – rejestracje samochodów osobowych spadły r/r o 97,6 proc., a w okresie od stycznia do końca kwietnia – o 50,7 proc.

Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów ACEA ukazujących wpływ epidemii na europejskich przemysł motoryzacyjny, do początku czerwca łączne straty produkcyjne w zakładach na terenie UE sięgnęły 2,45 mln pojazdów silnikowych. Ta liczba obejmuje samochody osobowe, ciężarówki, samochody dostawcze, autobusy i autokary.

Przykładowo w Niemczech straty wyniosły 616,6 tys. pojazdów, w Hiszpanii 452,2 tys., we Francji 278,4 tys., we Włoszech 157,9 tys., w Czechach 155,1 tys., w Polsce prawie 102 tys. Średni czas wstrzymania produkcji (do czerwca, liczony w dniach pracy) wyniósł 30 dni, przy czym w Polsce należał do najdłuższych – 36 dni, zaraz po Włoszech i Wielkiej Brytanii – 41 dni. Ocenia się, że w efekcie przestojów produkcji i spadku popytu eksport polskiego przemysłu motoryzacyjnego może w 2020 r. spaść nawet o jedną trzecią.