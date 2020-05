Koronawirus w policyjnych Fordach zostanie zabity ciepłem

COVID-19 nauczy ludzi często dezynfekować różne, używane przez nich rzeczy. Używanie ściereczki czy płynów to dobry sposób na upewnienie się, że powierzchnia nie zawiera aktywnych wirusów ani innych drobnoustrojów. Jak jednak dezynfekować samochód policyjny, który zawsze jest pilnie potrzebny?

Ford razem z naukowcami z Ohio State University opracowali prosty, ale genialny sposób, aby to zrobić w zaledwie 15 minut. Policjanci często nie mają czasu, aby wycierać wnętrza radiowozów ściereczkami czy specjalnymi płyami. Jednak alkohol czy światło UV to nie jedyne sposoby dezynfekcji powierzchni. Również ciepło zabija wirusy. W przypadku wirusa wywołującego chorobę COVID-19 temperatura potrzebna do unicestwienia zarazków wynosi zaledwie 56 stopni Celsjusza. Ford odkrył, że taką temperaturę można osiągnąć dość łatwo, korzystając jedynie z klimatyzacji samochodu oraz jego układu napędowego. Oznacza to, że policja nie musi instalować nowego wymyślnego sprzętu w swoich pojazdach policyjnych. Wystarczy aktualizacja oprogramowania. Poniżej dalsza część artykułu

Policyjny Ford Interceptor.

Działanie jest bardzo proste. Nowy tryb zwiększa temperaturę wewnątrz samochodu do 56 stopni Celsjusza. Taka temperatura jest utrzymywana przez 15 minut. Naukowcy z Ohio State University ustalili, że ten czas wystarczy do dezynfekcji wszystkich dotykających powierzchni. Oczywiście na ten czas oficerowie policji nie będą we wnętrzu auta.

Aktualizacja jest możliwa we wszystkich policyjnych Fordach Interceptor, wyprodukowanych w latach 2013-2019. Samochody te stanowią znaczną część amerykańskich i kanadyjskich sił policyjnych i są używane również w innych częściach świata. Aktualizację specjalnego pragramowanie można aktywować za pomocą prostego narzędzia diagnostycznego, co oznacza, że ??centra obsługi technicznej policji będą mogły go same włączyć. Jeśli w którymś miejscu policja nie ma centrum serwisowego, lokalny dealer Forda zainstaluje to oprogramowanie.