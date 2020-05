Ford uruchamia salon On-Line

Ford uruchamia internetowy salon On-Line na swojej stronie internetowej i proponuje zdalny zakup samochodu z możliwością dostawy nowego auta bezpośrednio do klienta. Salon On-Line ma umożliwić spersonalizowanie modelu lub zakup konkretnego egzemplarza z listy samochodów dostępnych od ręki. Prezentacja wybranego w salonie On-Line samochodu może odbyć się w formie prezentacji wideo – link do filmu przesyłany jest za pomocą SMS. Odroczona płatność dedykowana jest klientom detalicznym korzystającym z kredytu oraz firmom, które wybrały leasing i obejmuje 3 miesięczną karencję.

W pełni zdalna obsługa, możliwośćkonfigurowania auta, dostęp do informacji o wszystkich modelach oferowanych od ręki przez dilerów Forda w całej Polsce i odroczone płatności. Ford uruchamia internetowy salon On-Line z usługą wideoprezentacji i proponuje zdalny zakup samochodu bez potrzeby wychodzenia z domu. Salon On-Line ma być wg. wyobrażeń Forda czymś więcej niż tylko stroną internetową. To miejsce, w którym będzie można znaleźć pełen pakiet usług dostępnych na co dzień w autoryzowanych salonach Forda. Wybór idealnego samochodu jest niezwykle prosty i analogiczny do wizyty w tradycyjnym punkcie sprzedaży.