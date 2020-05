Na załamaniu unijnego rynku samochodów korzystają e-auta

Potwierdza się czarny scenariusz, o którym pisała wczoraj „Rzeczpospolita”. Po 55,1-proc. spadku rejestracji samochodów osobowych w Unii Europejskiej w marcu, sprzedaż w kwietniu stopniała w ujęciu r./r. o przeszło trzy czwarte. To najgłębszy spadek, odkąd prowadzone są notowania rynku. Jak podała we wtorek reprezentująca europejskich producentów pojazdów organizacja ACEA, w ubiegłym miesiącu sprzedaż zmalała do niespełna 270,7 tys. sztuk w porównaniu z 1,14 mln w kwietniu rok temu. Popyt na nowe auta liczony od stycznia skurczył się o 38,5 proc., do 2,75 mln z 4,47 mln rok wcześniej.

