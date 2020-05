Kwietniowe spadki sprzedaży: jest źle, ale nie tragicznie

Po 20 dniach kwietnia br. liczba rejestracji pojazdów osobowych zmniejszyła się o ponad -70 proc. w stosunku do tego samego okresu sprzed roku (dalej: r/r). Mimo to skumulowane dane z całego miesiąca mogą napawać pewną nadzieją. IBRM Samar przewiduje, że ogólna sprzedaż w tym roku zmniejszy się o -24,4 proc. r/r w odniesieniu do samochodów osobowych do 3,5 tony oraz o -21 proc. r/r dla samochodów dostawczych o DMC (Dopuszczalnej Masie Całkowitej) do 3,5 tony. Ostatnie dni czwartego miesiąca okazały się być całkiem dobre dla sprzedających – biorąc pod uwagę te trudne czasy. Według danych CEPiK w kwietniu zarejestrowanych zostało łącznie 17 865 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 tony. Jest to o -65,83 proc. (-34 424 szt.) mniej niż rok wcześniej oraz o 47,43 proc. (-16 121 szt.) mniej niż w marcu br. Skumulowane dane natomiast jasno wskazują, że od początku roku rynek skurczył się o 33,58 proc., czyli o 70 225 aut w stosunku r/r.

