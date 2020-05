Wracają opłaty w płatnych strefach pakowania

Powrót opłat

Niezależnie jednak od przyjętego rozwiązania, wszystko zaczyna wracać do normy. Od poniedziałku 4 maja 2020 roku funkcjonowanie stref płatnego parkowania zostaje przywrócone – tak ogłoszono m.in. dla Krakowa, Opola i Gdyni. Dodatkowo odblokowana zostanie płatność Internetowa, a abonamenty parkingowe zostaną przedłużone o okres zamilknięcia strefy. – Przygotowujemy się do wykonania kolejnych kroków, przybliżających nas do normalności. W chwili wyłączenia strefy zapowiedzieliśmy, że będziemy uważnie obserwować rozwój wydarzeń związanych z rozprzestrzenianiem się pandemii i zachowaniem gdynian. Od tamtego dnia minął ponad miesiąc, a mieszkańcy coraz liczniej wracają do codziennych obowiązków, na co wpływ miało między innymi wprowadzenie obowiązku zakrywania twarzy. W związku z tym czas zwiększyć rotację na miejscach postojowych – co jest głównym założeniem Strefy Płatnego Parkowania – i wrócić do pobierania opłat – mówił dla portalu trójmiasto.pl Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.