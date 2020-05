Wirus demoluje polski rynek aut

Według Jakuba Farysia, prezesa PZPM, wyniki pierwszego kwartału pokazują, że wpływ epidemii na polską branżę motoryzacyjną będzie bardzo duży. Szacunki mówią, że w drugim kwartale średni spadek sprzedaży wszystkich pojazdów może wynieść nawet 60-70 proc. – Dotyczy to również segmentu premium, bo choć w momentach spadków sprzedaży samochody tej grupy na ogół sprzedawały się lepiej, tym razem mamy do czynienia z sytuacją nigdy wcześniej nie spotykaną – podkreśla Faryś. W opinii PZPM, jeśli w ciągu najbliższych kilku miesięcy sytuacja zacznie się stabilizować, możliwe że w trzecim i czwartym kwartale spadki rejestracji będą niższe niż w drugim kwartale. – Na powrót do stanu sprzed pandemii nie należy jednak liczyć – dodaje Faryś.

Spadki sprzedaży mocno odczuł także segment pojazdów użytkowych. W pierwszym kwartale zarejestrowano 13,4 tys. sztuk nowych samochodów dostawczych, tj. o 21,4 proc. mniej w porównaniu do ubiegłego roku. Aż o 36,8 proc. r/r do poziomu 4,7 tys. sztuk, zmniejszyły się rejestracje samochodów ciężarowych. Jeszcze bardziej stopniał rynek nowych przyczep i naczep – o 45,2 proc., do zaledwie 4 tys. sztuk. Jedynym segmentem branży, który poprawił wyniki sprzedażowe w pierwszych trzech miesiącach obecnego roku okazał się rynek samochodów elektrycznych. W pierwszym kwartale zarejestrowano 1278 takich aut, co oznacza wzrost aż o 101,6 proc. – Spodziewamy się, że duża popularność samochodów z napędami alternatywnymi będzie się utrzymywać. Choć z uwagi na epidemię dynamika rejestracji w kolejnych miesiącach istotnie spadnie – komentuje Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.