W maju będzie można zdać egzamin na prawo jazdy. Niestety nie wszędzie

WORD-y, czyli Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, przygotowują się do wznowienia swojej działalności. Dzięki temu kandydaci na przyszłych kierowców będą mogli podejść do egzaminu na prawo jazdy jeszcze w maju.

Maju będzie można zdać egzamin na prawo jazdy Poniżej dalsza część artykułu

Pandemia spowodowała, że Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD) zawiesiły swoją działalność do odwołania (mowa o egzaminach i kursach). Tłumaczone było to dużym zagrożeniem zarażenia się koronawirusem. Teraz jednak przyszedł czas na odmrażanie gospodarki, a tym samym również funkcjonowania Ośrodków Ruchu Drogowego. Jednak póki co nie wszystkich. Te, które mają zamiar rozpocząć pracę to np. podkarpackie ośrodki. Jak poinformował portal nowiny24.pl dyrektorzy WORDów z tego regionu szykują się do wznowienia egzaminów. Nie każdy jednak będzie w stanie zdać egzamin.

– Konsultujemy się w tej sprawie z inspekcją sanitarną i czekamy na konkretne wytyczne, co do zasad bezpieczeństwa podczas egzaminów. Na pewno nie będzie to łatwe i trzeba będzie spełnić mnóstwo dodatkowych wymogów, ale jestem przekonany, że poradzimy sobie z tym zadaniem – wypowiedział się Ryszard Siepietowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie. Wszystkie ośrodki w planują wznowienie działalności w jednym terminie – mowa o rejonie podkarpackim. Według Jacka Stachowicza, dyrektora WORD w Rzeszowie, nastąpić to ma 10 maja. Od tego dnia będzie można zapisać się na egzamin teoretyczny wszystkich kategorii oraz praktyczne kategorii: C, C+E, D i motocyklowe. Na egzaminy praktyczne kategorii B – według Stachowicza – będzie można zapisać się od 18 maja – czytamy na portalu nowiny24.pl.

Okazuje się jednak, że nie w każdym WORD-zie będą obowiązywać jednolite zasady powrotu do normalności. Można przytoczyć przykład choćby WORD-ów we Wrocławiu, które na nowo rozpoczynają działalność, ale nie w pełnym zakresie. Na początku – od 4 maja 2020 roku – będą prowadzone egzaminy państwowe na prawo jazdy kat A, A1, A2, AM, C, C+E i D. Jednak ze względu na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa, wznowienie działalności nie dotyczy egzaminów na kat. B prawa jazdy. Inną retorykę przyjęły warszawskie WORD-y. Od 4 maja mają być realizowane egzaminy teoretyczne i praktyczne wszystkich kategorii i we wszystkich Miejscach Egzaminowania WORD Warszawa. Co ważne będzie można do nich przystępować bez ograniczeń i bez konieczności składania wniosków czy podań o wyznaczenie terminu egzaminu.

Odmrażanie WORDów jest związane ze zmianą zasad prowadzenia egzaminów. Zarówno na podkarpaciu, jak też w innych placówkach jasno mówi się o wprowadzeniu obostrzeń związanych z zachowaniem bezpieczeństwa. Można tutaj przytoczyć wytyczne choćby z Warszawy, gdzie:

– na teren WORD w Warszawie może wejść tylko osoba z wyznaczonym terminem egzaminu lub szkolenia,

– osoba wchodząca zobowiązana jest poddać się pomiarowi temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Pomiar temperatur nie będzie rejestrowany. W przypadku wyniku temperatury podwyższonej (powyżej 37,0 stopni), osoba nie zostanie wpuszczona na teren budynku WORD oraz dopuszczona do egzaminu/szkolenia,

– osoba wchodząca zobowiązana jest do poddania się dezynfekcji dłoni płynem dezynfekującym,

– osoby przebywające na terenie WORD Warszawa zobowiązane są do przebywania w miejscach wyznaczonych, dostosowanych do norm odległości między poszczególnymi osobami,

– osoby przystępujące do egzaminu praktycznego kategorii A, A1, A2, AM prawa jazdy zobowiązane są do posiadania swojego kasku oraz zapewnienie odpowiedniego stroju ochronnego w postaci obuwia pełnego zakrywającego stopę wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego, spodni z długimi nogawkami, kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski, rękawic zakrywających całe dłonie.