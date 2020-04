Koronawirus nie wpłynął na ceny OC

W I kwartale 2020 r. dosz這 do nieznacznej (1,6 proc.) obni磬i cen OC w por闚naniu do IV kwarta逝 2019 r. Tym samym rednia cena polisy wynios豉 687 z. Kryzys wywo豉ny epidemi koronawirusa nie wp造n像 jeszcze na rynek obowi頊kowego ubezpieczenia komunikacyjnego.

I kwarta 2020 roku zako鎍zy si wstrz零em na wielu rynkach. Spowodowa豉 go epidemia koronawirusa. Jednak rynek obowi頊kowych ubezpiecze komunikacyjnymi pozostaje niewzruszony. rednia sk豉dka OC w tym okresie wynios豉 687 z i niewiele r騜ni豉 si od tych z poprzednich 12 miesi璚y. W raporcie RanKING rynek i ceny ubezpiecze komunikacyjnych eksperci por闚nywarki rankomat.pl podsumowuj, jak kszta速owa造 si rednie sk豉dki OC w minionym kwartale. rednia cena OC w I kwartale 2020 roku wynios豉 687 z. By豉 przez to ni窺za o 11 z (1,6 proc.) w stosunku do poprzedniego kwarta逝. Bior鉍 jednak pod uwag podobny okres w 2019 roku, obserwujemy zni磬 o 5 z (0,7 proc.). Poni瞠j dalsza cz artyku逝

Od pocz靖ku 2019 r. rednie ceny OC utrzymuj si poni瞠j 700 z. Podobnie by這 w I kwartale 2020 r., w kt鏎ym wysoko sk豉dki by豉 o 1,6 proc. ni窺za ni w ostatnich miesi鉍ach ubieg貫go roku. Nic nie wskazuje na to, aby ceny obowi頊kowego ubezpieczenia komunikacyjnego mia造 w najbli窺zym czasie wzrosn寞. To powinno by dobr informacj dla wielu posiadaczy pojazd闚, bior鉍 pod uwag silny negatywny wp造w epidemii koronawirusa na finanse gospodarstw domowych m闚i Tomasz Masaj這, Prezes Zarz鉅u Rankomat. Najwi璚ej za ubezpieczenie OC p豉cili kierowcy z wojew鏚ztw: pomorskiego (781 z), dolnol零kiego (762 z) i mazowieckiego (751 z). Na najni窺ze sk豉dki mogli natomiast liczy kierowcy z wojew鏚ztw: podkarpackiego (566 z), opolskiego (578 z) i wi皻okrzyskiego (588 z).

Ceny ubezpieczenia OC by造 ni窺ze ni przed rokiem we wszystkich wojew鏚ztwach opr鏂z podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Tam podwy磬a wynios豉 od 0,2 proc. do 0,6 proc. Obni磬i w pozosta造ch regionach wynios造 od -0,6 proc. (woj. podlaskie) do -3,7 proc. (woj. lubelskie). Najwi瘯sze odchylenia od redniej ceny OC odnotowano w wojew鏚ztwach: pomorskim (+13,7 proc.), dolnol零kim (+10,9 proc.) i mazowieckim (+9,3 proc.) wynika z danych rankomat.pl.

Najta雟ze i najdro窺ze miasta

Z analizy cen OC por闚nywarki rankomat.pl wynika, 瞠 w I kwartale 2020 r. najwi璚ej za obowi頊kowe ubezpieczenie p豉cili kierowcy z Wroc豉wia, Gda雟ka i Warszawy. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponowa造 najta雟ze polisy OC mieszka鎍om Rzeszowa, Opola i Kielc. R騜nica cen OC pomi璠zy najta雟zym Rzeszowem a najdro窺zym Wroc豉wiem wynios豉 a 48,1%. W pi璚iu miastach wojew鏚zkich ceny OC wzros造 w por闚naniu do roku ubieg貫go. Podwy磬i wynios造 od 0,4% w Poznaniu do 5,4% w Bia造mstoku. W I kwartale 2020 r. najwi瘯sze obni磬i dotyczy造 mieszka鎍闚 Opola (-7%), Lublina (-5,2%) i Wroc豉wia (-3,8%). W Kielcach cena pozosta豉 bez zmian.